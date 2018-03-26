Финансовые новости
- |
- 26.03.18
- |
- 11:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Трамп подписал закон о бюджете США, несмотря на несогласие с рядом его положений
09:43 26.03.2018 |
Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон о бюджете США на 2018 финансовый год.
"Так как это касается национальной безопасности, я подписал этот закон о бюджете. В нем много вещей, которыми я недоволен", - заявил Д.Трамп.
Он предупредил, что в будущем не будет подписывать бюджеты, в которых будет содержаться так много положений, с которыми он не согласен.
Президент США отметил, что бюджет позволит значительно усилить оборону США и "дать армии корабли, самолеты, подлодки, в которых она так нуждается". В частности, он отметил, что США "строят подлодки, аналогов которым в мире нет".
Д.Трамп упомянул, что Демократическая партия противостояла повышению расходов на оборону.
Ранее бюджет получил одобрение обеих палат Конгресса США.
Статьи по теме:
23.03.18 Конгрессмены в США утвердили свыше 620 млн долларов на помощь Украине
Палата представителей американского Конгресса в четверг, 22 марта, утвердила общий объем помощи Украине на 2018 фискальный год (завершится в США 30 сентября).
Если бы Д.Трамп не подписал закон, это привело бы к приостановке работы правительства США. Закон предусматривает финансирование правительства вплоть до 30 сентября 2018 года.
Д.Трамп в пятницу утром опубликовал сообщение в "Твиттере", в котором он заявил, что рассмотрит возможность наложить вето на закон о бюджете. Он выразил недовольство тем, как в бюджете прописаны вопросы иммиграции и строительства стены на границе с Мексикой.
Итоговая версия бюджета предполагает расходы на сумму $1,3 трлн, в том числе $700 млрд на оборону - на $80 млрд больше, чем в прошлом году.
При этом законне включает в себя положения по "Программе отложенных действий" в отношении детей мигрантов (DACA), в нем также урезаны средства на меры в области пограничной безопасности, которые продвигал Д.Трамп. На дополнительные меры выделено $1,6 млрд вместо запрошенных президентом $25 млрд.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Таран против Палицы: Что может означать приход Александра Савченко на Волынь
ТОП-НОВОСТИ
|Торги на межбанке 23 марта завершились небольшим подорожанием доллара
|Шухер на АТЕКе: Почему Аваков бросил полицию на Азов
|8 шагов BEPS: чего ждать украинскому бизнесу до конца года
|Наш человек в Вашингтоне. Чем опасен для России новый советник Трампа по нацбезопасности
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США пожаловались на Китай за кражу патентов
|Трамп подписал закон о бюджете США, несмотря на несогласие с рядом его положений
|Китай запустил торги юаневыми нефтяными фьючерсами
|США не боятся торговой войны с Китаем - глава американского Минфина
|Эрдоган сообщил о наступлении Турции на северо-западе Ирака
|Турция впервые испытала баллистические ракеты своего производства
Это интересно
|Epic Games показала возможности движка Unreal
|Компания Renault придумала автомобиль для каршеринга будущего
|Электромобили могут стать дешевле автомобили с двигателем внутреннего сгорания до 2025 года
|Самый крутой Lamborghini Huracan лишили крыши
|Сериал Amazon по "Властелину колец" обещает стать самым дорогим в истории
|Samsung установила гигантскую светодиодную рекламную вывеску площадью 1620 м2
|Количество зараженных криптомайнерами компьютеров выросло на 8500%