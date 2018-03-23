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Конгрессмены в США утвердили свыше 620 млн долларов на помощь Украине
Палата представителей американского Конгресса в четверг, 22 марта, утвердила общий объем помощи Украине на 2018 фискальный год (завершится в США 30 сентября). Выделение средств прописано в согласованном членами Республиканской и Демократической партий консолидированном законе о бюджетных ассигнованиях, текст которого был одобрен 21 марта.
Как следует из документа, "на инициативу по поддержанию безопасности Украины" по линии Пентагона в согласовании с американским Госдепартаментом выделяется 200 млн долларов (162,5 млн евро). Эта сумма пойдет на подготовку украинских военных, закупку оборудования и "летальных вооружений оборонительного характера", поддержание работы разведслужб страны и логистическое обеспечение.
В декабре 2017 года администрация президента США одобрила первые коммерческие поставки летального оборонительного оружия украинской армии. В частности, разрешены были поставки снайперских винтовок модели M107A1. Тогда же появилась информация о том, что Трамп намерен одобрить поставки в Украину и комплексов Javelin.
Финансовая помощь Киеву
Еще 420 млн 700 тыс. долларов (около 342 млн евро) в рамках проекта бюджета будут перечислены в качестве финансовой помощи Киеву. Они будут направлены по линии американского внешнеполитического ведомства, Агентства США по торговле и развитию и других профильных организаций.
Всего же военные и оборонные расходы в новом бюджете США составляют 700 млрд долларов (569 млрд евро). Данный показатель подрос на 80 млрд долларов (65 млрд евро), что стало крупнейшим увеличением расходов этого типа за последние 15 лет.
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