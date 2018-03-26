Китай запустил торги юаневыми нефтяными фьючерсами

Торги фьючерсами, номинированными в юанях, официально начались на Шанхайской международной энергетической бирже (Shanghai International Energy Exchange, INE), сообщает агентство Синьхуа.

"Китай в понедельник запустил торги банковыми нефтяными фьючерсами на Шанхайской международной энергетической бирже, которые стали первыми фьючерсами на материковой части Китая для иностранных инвесторов", - говорится в сообщении агентства.

Брокерская компания Xinhu Futures Co сообщила, что швейцарский сырьевой трейдер Glencore запустил торги фьючерсными контрактами на нефть на INE. "Тот факт, что Glencore стал первым торговцем сырой нефтью в Азии, отражает высокий уровень заинтересованности и энтузиазма со стороны иностранных инвесторов в китайских нефтяных фьючерсах" - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора Xinhu Futures Янга Сидонга (Yang Xidong).

На открытии торгов стоимость сентябрьских шанхайских нефтяных фьючерсов сразу подскочила на 6%, - с 440,4 иены (69,78 доллара) за баррель в начале торгов, до 447,1 иены (70,85 доллара) по итогам первых нескольких минут торгов. Как добавляет агентство Рейтер со ссылкой на источники торгов, китайская компания-владелец НПЗ Shandong Wonfull стала первой независимой компанией, приобретшей новые нефтяные фьючерсы.

По мнению части аналитиков, Китай, будучи крупнейшим потребителем нефти и страной с обширной производственной базой, давно нуждался в своем маркерном сорте (benchmark crude).

"Кажется, правительство Китая готово поддерживать это (запуск торгов азиатскими фьючерсами - ред.), и я слышал, что некоторым фирмам было дано указание торговать этой маркой, что может помочь", - приводит агентство Рейтер мнение президента консультационной энергетической компании FGE Джеффа Брауна (Jeff Brown).

При этом на рынке существуют опасения по поводу вмешательства со стороны регулирующих органов. "Тот факт, что правительство поощряет эту торговлю, а также не стесняется вмешиваться и менять правила, может препятствовать вхождению игроков", - добавляет Браун.

Азия является крупнейшим потребителем нефти в мире, поэтому Китай надеется, что собственные нефтяные фьючерсы будут лучше отражать условия на рынке "черного золота" региона. При этом КНР, по данным американского управления энергетической информации (EIA), по итогам 2017 года стала первым по величине импортером нефти в мире, обогнав по данному показателю США. В прошлом году Китай импортировал 8,4 миллиона баррелей в день против 7,9 миллиона баррелей в день в США.

В настоящий момент наиболее используемыми нефтяными фьючерсными контрактами являются контракты на нефть марки WTI, которыми торгуют на нью-йоркской фьючерсной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX). Кроме того, широко используются фьючерсы на нефть марки Brent, которые предлагаются на бирже Intercontinental Exchange (ICE) в Лондоне. Фьючерсы на нефть марки WTI являются важным компонентом при ценообразовании на рынке "черного золота" в Америке, в то время как фьючерсы на нефть Brent играют важную роль для цен в таких регионах как Ближний восток, Европа и Азия.

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