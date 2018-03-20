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Китай освободит от подоходного налога иностранных инвесторов, торгующих нефтяными фьючерсами за юани
11:25 20.03.2018 |
Китай на три года освободит от подоходного налога иностранных инвесторов, торгующих новым фьючерсным контрактом на нефть в стране, передает Yahoo! Finance со ссылкой на заявление министерства финансов КНР. На этот шаг китайские власти пошли в надежде привлечь зарубежный капитал, необходимый для запуска нового нефтяного фьючерса.
Начало торгов 26 марта станет кульминацией многолетних усилий Китая по созданию первого в Азии нефтяного фьючерсного бенчмарка. Это позволит крупнейшему в мире импортеру сырой оказывать большее влияние на стоимость продаваемого в Азии «черного золота».
Кроме того, это откроет Шанхайской международной энергетической бирже (INE), которая будет управлять новым контрактом, доступ к оборотам в триллионы долларов в год.
Министерство финансов КНР заявило, что иностранные брокеры будут освобождены от уплаты подоходного налога с комиссионных, которые они получают от сделок с новыми фьючерсами на нефть в Шанхае.
Освобождение от налогов должно поспособствовать привлечению иностранных игроков к новому контракту, несмотря на озабоченность по поводу таких вопросов, как конвертация валюты и потенциальные ограничения объема капитала.
Число иностранных инвесторов, стремящихся открыть счета-резиденты, позволяющие торговать на INE, оказалось ниже ожиданий, сообщил агентству Reuters источник в CITIC, одном из восьми банков, который занимается обработкой депозитов маржи для иностранных инвесторов.
Рынок нефти внимательно следит за ликвидностью нового контракта, поскольку институциональные инвесторы и брокеры ожидают, что объемы торгов и открытый интерес будут относительно небольшими по сравнению с контрактами на железную руду, медь и сталь.
Китай в последние дни предоставил более подробную информацию о контракте, включая маржу, торговые лимиты и транзакционные сборы, а также назвал шести хранилищ, в которых будет осуществляться хранение нефти, торгуемой на INE.
Как сообщал enkorr, торговля контрактами за юани привлекает внимание не только китайских, но и иностранных участников рынка. Теоретически этот фьючерсный контракт на сырую нефть может стать основным эталоном цен на нефть, торгуемую в Восточной Азии, говорят международные нефтяные трейдеры.
Появление фьючерса, номинированного в юанях, позволит таким экспортерам, как Россия, Венесуэла, Иран и Катар, уйти от использования долларов в расчетах и в случае необходимости обходить санкции США. Кроме того, на биржах Гонконга и Шанхая можно будет конвертировать юань в золото, что станет дополнительным стимулом для смещения торговли в Азию.
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