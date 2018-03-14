Финансовые новости
- |
- 14.03.18
- |
- 01:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Китай объявил о масштабной реформе правительства
15:38 13.03.2018 |
Китай решил объединить банковского и страхового регуляторов в рамках крупнейшей за последние годы реформы структуры правительства. Китай также передаст некоторые функции банковского и страхового регуляторов центральному банку.
Кроме того, будет создан ряд новых министерств и правительственных учреждений. Одним из самых значительных изменений стало создание бюро по надзору за национальным рынком.
Новый орган будет принимать решения по вопросам антимонопольной и ценовой политики, взяв на себя функции трех национальных антимонопольных регулирующих органов: Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC), Министерства коммерции и государственного управления промышленности и торговли (SAIC).
Лю Хэ, ключевой экономический советник председателя КНР Си Цзиньпина и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, назвал реформу структуры правительства "революционной", пишет Bloomberg.
Изменения включают:
* объединение Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC) и Комиссии по регулированию страховой деятельности КНР (CIRC);
* реформу налоговых органов;
* расширение функций министерства охраны окружающей среды: оно возьмет на себя некоторые функции, которые сейчас выполняет Национальная комиссия по развитию и реформам;
* создание нового ведомства, которое будет курировать торговую и инфраструктурную инициативу Си "Один пояс - один путь";
* расширение функций министерства сельского хозяйства: оно будет выполнять некоторые функции NDRC и министерства финансов;
* совмещение некоторых функций министерств коммерции и иностранных дел;
* объединение антимонопольных функций NDRC и министерства коммерции;
* создание управления по миграционным вопросам;
* передачу некоторых обязанностей по контролю качества управлению по надзору за правами интеллектуальной собственности.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Эпопея с долларовыми распродажами и обвалом курса доллара на межбанке совершенно неожиданно завершилась 13 марта
ТОП-НОВОСТИ
|Украина в ночь на 25 марта переходит на летнее время
|Пока Савченко постит фотки то из Страсбурга, то из Брюсселя, над ней сгущаются тучи - ей шьют подготовку переворота
|Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США, назначит на этот пост нынешнего главу ЦРУ Помпео
|Експорт спростовує міфи: що показала торгівля України з ЄС у 2017 році
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Отставка Тиллерсона: в ЕС не ожидают больших изменений
|Китай объявил о масштабной реформе правительства
|Директором ЦРУ впервые станет женщина - Джина Хаспел
|Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США, назначит на этот пост нынешнего главу ЦРУ Помпео
|Россия привлекла Китай к добыче урана
|Парламент Турции принял спорный закон о выборах
|Трамп заблокировал слияние Broadcom и Qualcomm из соображений нацбезопасности
В Broadcom отметили, что действия Трампа не имеют особого значения, так как компания не намеревалась приобретать кого-либо до смены юрисдикции. В настоящее время размещенная в Сингапуре компания проводит мероприятия по переводу своей штаб-квартиры в США.
Это интересно
|Ученые доказали безопасность излучения сотовых телефонов
|В Китае строят самый высокий горизонтальный небоскреб
|Самый презираемый бизнесмен в США получил семь лет тюрьмы
|Станут ли летающие автомобили реальностью?
|В Женеве раскрыли первый серийный летающий автомобиль
|Можно ли будет заряжать электромобиль за 10 минут?
|Coca-Cola впервые за 125 лет выпустит алкогольный напиток