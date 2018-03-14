Китай объявил о масштабной реформе правительства

Китай решил объединить банковского и страхового регуляторов в рамках крупнейшей за последние годы реформы структуры правительства. Китай также передаст некоторые функции банковского и страхового регуляторов центральному банку.

Кроме того, будет создан ряд новых министерств и правительственных учреждений. Одним из самых значительных изменений стало создание бюро по надзору за национальным рынком.

Новый орган будет принимать решения по вопросам антимонопольной и ценовой политики, взяв на себя функции трех национальных антимонопольных регулирующих органов: Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC), Министерства коммерции и государственного управления промышленности и торговли (SAIC).

Лю Хэ, ключевой экономический советник председателя КНР Си Цзиньпина и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, назвал реформу структуры правительства "революционной", пишет Bloomberg.

Изменения включают:

* объединение Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC) и Комиссии по регулированию страховой деятельности КНР (CIRC);

* реформу налоговых органов;

* расширение функций министерства охраны окружающей среды: оно возьмет на себя некоторые функции, которые сейчас выполняет Национальная комиссия по развитию и реформам;

* создание нового ведомства, которое будет курировать торговую и инфраструктурную инициативу Си "Один пояс - один путь";

* расширение функций министерства сельского хозяйства: оно будет выполнять некоторые функции NDRC и министерства финансов;

* совмещение некоторых функций министерств коммерции и иностранных дел;

* объединение антимонопольных функций NDRC и министерства коммерции;

* создание управления по миграционным вопросам;

* передачу некоторых обязанностей по контролю качества управлению по надзору за правами интеллектуальной собственности.