Председатель КНР отныне может править пожизненно

Депутаты высшего законодательного органа КНР - Всекитайского собрания народных представителей - в воскресенье, 11 марта, одобрили поправки к конституции страны. Одна из них предполагает снятие ограничений на срок пребывания на посту председателя КНР. За это решение проголосовали 2598 делегатов, против - два человека, еще два воздержались.

Поправки в конституцию позволят действующему председателю КНР Си Цзиньпинув 2023 году переизбраться на третий пятилетний срок и укрепят его статус наиболее могущественного китайского руководителя последних десятилетий.

Пункт о максимально возможном мандате в два срока по пять лет пребывания на посту председателя КНР существовал в конституции КНР с 1982 года.