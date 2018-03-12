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Председатель КНР отныне может править пожизненно
12:26 11.03.2018 |
Депутаты высшего законодательного органа КНР - Всекитайского собрания народных представителей - в воскресенье, 11 марта, одобрили поправки к конституции страны. Одна из них предполагает снятие ограничений на срок пребывания на посту председателя КНР. За это решение проголосовали 2598 делегатов, против - два человека, еще два воздержались.
Поправки в конституцию позволят действующему председателю КНР Си Цзиньпинув 2023 году переизбраться на третий пятилетний срок и укрепят его статус наиболее могущественного китайского руководителя последних десятилетий.
Пункт о максимально возможном мандате в два срока по пять лет пребывания на посту председателя КНР существовал в конституции КНР с 1982 года.
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