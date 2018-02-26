Китай: Си Цзиньпина предлагают оставить у власти и после 2023 года

Правящая компартия Китая выдвинула предложение убрать из конституции страны положение, ограничивающее полномочия главы государства двумя пятилетними сроками.

Это даст возможность нынешнему председателю КНР Си Цзиньпину оставаться лидером страны после того, как в 2023 году окончится его президентский срок.

В стране уже какое-то время циркулировали слухи о том, что китайский лидер будет пытаться остаться у власти и после 2023 года.

На прошедшем в октябре 2017 года съезде партии Си Цзиньпин еще больше упрочил свой статус наиболее влиятельного лидера со времен Мао Цзэдуна.

Тогда же его идеи о китайском пути развития социализма были внесены в текст конституции и, в нарушение сложившейся традиции, не было ничего сказано о преемнике.

Си Цзиньпин родился в 1953 году в семье одного из основателей Компартии КНР. Он вступил в партию в 1974 году и, совершив небывалый карьерный рост, стал председателем КНР в 2013 году.

С его приходом к власти в стране начали проводиться экономические реформы и жесткая антикоррупционная кампания, а также стал заметен рост национализма и сокращение гражданских свобод.

Что известно о новом предложении?

Объявление об этом было сделано в воскресенье через государственное новостное агентство Синьхуа.

"Центральный Комитет Коммунистической партии Китая предлагает убрать из конституции страны положение о том, что председатель и заместитель председателя Китайской Народной Республики не могут занимать свои посты более двух сроков подряд", - было сказано в заявлении.

Дальнейших разъяснений не последовало, однако полный текст предлагаемых поправок должен быть опубликован в скором времени.

Момент для оглашения этого предложения выбран не случайно: в понедельник страна возвращается в нормальный ритм работы после празднования китайского Нового года.

Китай также находился в центре внимания на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр, поскольку Южная Корея передала эстафету Зимней Олимпиады-2022 Пекину.

Члены ЦК Компартии Китая должны провести в понедельник в Пекине заседание, а полностью выдвинутые конституционные поправки будут рассмотрены на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая откроется 5 марта.

Анализ: "Папа Си" усиливает контроль

Силия Хаттон, аналитик Би-би-си по Азиатско-Тихоокеанскому региону

Этого объявления ожидали многие.

В течение многих десятков лет Коммунистическая партия занимала главное место в жизни страны. Теперь на передний план вышел Си Цзиньпин и затмил саму партию, которая вывела его на верхушку власти.

Его фотографиями обклеены рекламные щиты по всей стране, а его одобренная сверху кличка "папа Си" фигурирует в официальных песнях.

В прошлом компартия крепко держала власть, а ее лидер мог руководить лишь ограниченное время. Один лидер покорно сдавал власть другому, прослужив на высшем посту десять лет.

Си Цзиньпин нарушил сложившийся порядок вещей с самых первых дней своего пребывания у власти. Он, например, запустил антикоррупционную кампанию - ту самую, которая весьма кстати убрала с дороги его политических соперников.

Он также продемонстрировал четкое политическое видение, продвигая гигантские общенациональные проекты экономического развития, такие как "Один пояс, один путь" - инициативу по сооружению новых глобальных торговых путей, и объявив о колоссальных планах по ликвидации в Китае нищеты к 2020 году.

Насколько это важно?

По нынешнему закону, Си Цзиньпин должен покинуть свой пост в 2023 году.

Правило ограничивать президентский срок 10 годами было закреплено в конституции в 1990-е годы при Дэн Сяопине, который, вводя ограничение срока полномочий, стремился избежать повторения издержек неограниченного правления и культа личности Мао.

Двое предшественников Си Цзиньпина на посту председателя КНР следовали установленному порядку, однако Си с момента прихода к власти в 2013 году продемонстрировал готовность руководить по собственным правилам.

Пока неясно, как долго нынешний председатель может оставаться у власти, однако правительственная китайская газета Global Times в редакционном комментарии пишет, что эти перемены не означают, что китайский лидер останется у власти до конца жизни.

Газета цитирует политолога и члена компартии Шу Вэя, сказавшего, что это очень важное решение для КНР, поскольку страна нуждается в "стабильном, сильном и последовательном лидерстве" в период 2020-2035 гг.