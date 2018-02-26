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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Храм Гроба Господня закрылся в знак протеста впервые за 100 лет

08:07 26.02.2018 |

Мир

Главная христианская святыня - храм Гроба Господня в Иерусалиме в воскресенье закрыл свои двери в знак протеста против изменений в налоговом законодательстве Израиля и нового закона, который может позволить государству изымать у церкви участки земли.

О закрытии храма, который считается одним из самых священных мест для христиан по всему миру, в совместном заявлении объявили представители католической и греко-православной общин, а также Армянской апостольской церкви.

Храм сегодня разделен между несколькими христианскими конфессиями: главным образом, греко-православной, католической и армянской, а также в меньшей степени - коптской, сирийской и эфиопской.

Однако сторонники законопроекта считают, что страхи церквей не обоснованы.

Церковь Гроба Господня считается одним из самых священных в мире мест для христиан. Многие верующие считают, что на месте, где она находится, принял мученическую смерть, был погребен и впоследствии воскрес Иисус Христос.

Ежегодно храм посещают сотни тысяч паломников и туристов со всего мира.

Это первый случай с 1900 года, когда двери храма закрылись по политическим причинам.

Чем недовольны лидеры церкви?

О закрытии храма на неопределенный срок в совместном заявлении объявили лидеры Римско-католической, Греческо-православной и Армянской апостольской церквей.

 

Заявление было опубликовано по итогам пресс-конференции, в которой принял участие патриарх Иерусалимский Феофил III, кустод Святой Земли от Католической церкви Франческо Паттон и Иерусалимский патриарх Армянской апостольской церкви Нурхан Манукян. Они же подписали заявление.

По словам иерархов трех церквей, решение было принято в знак протеста против "дискриминационного и расистского законопроекта", который сейчас рассматривает правительство Израиля.

"Этот отвратительный законопроект [...] если он будет одобрен, позволит экспроприировать церковные земли. Это напоминает нам все похожие законы, которые в европейские Темные века применялись против евреев", - цитирует газета Guardian заявление иерархов.

Сторонники законопроекта в то же время утверждают, что его основная цель - защитить израильтян, живущих на бывших церковных землях, сегодня проданных девелоперским компаниям.

Однако по мнению священников новый закон может усложнить продажу земель церковью, средства от которой составляют значительную часть дохода религиозных организаций.

Также они недовольны попытками ввести налог на собственность церкви, которая в Иерусалиме юридически приравнена к коммерческой недвижимости.

Мэр Иерусалима Нир Баркат в прошлом говорил, что городу причитается 650 миллионов шекелей ($168 млн) налогов с церковной собственности.

Баркат уточнял, что церкви остаются исключением в налоговом законодательстве, а названная им сумма касается налогов с принадлежащих им "отелей, помещений и компаний", не выполняющих непосредственно религиозных функций.

Как отреагировало правительство Израиля?

После протеста иерархов профильный комитет израильского правительства отложил рассмотрение законопроекта на неделю.

Одна из авторов законопроекта, депутат Рейчел Азария, сказала Би-би-си: "Я понимаю, что церковь столкнулась с давлением, но их земли останутся их землями, никто никогда не собирается их трогать".

"Мой законопроект касается того, что будет происходить, если право на землю перепродается третьей стороне", - добавила она.

Как уточнила Азария, поправки будут касаться только тех церковных земель, которые были перепроданы девелоперам после 2010 года.

Когда именно двери храма откроются снова, на данный момент неизвестно.
 

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