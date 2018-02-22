Трамп предложил вооружить учителей в США

Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку идеи разрешить учителям школ носить оружие, а также отменить правила, согласно которым ношение оружия близ школ запрещается.

Трамп сделал это заявление в Белом доме, во время конференции, посвященной насилию с применением огнестрельного оружия, с участием преподавателей и учеников из школы имени Марджори Стоунман Дуглас во Флориде, где в результате стрельбы погибли 17 человек.

Президент поддержал эту идею на фоне все более громогласных требований школьников и учителей, переживших стрельбу в школе во Флориде, чтобы власти сделали все возможное для предотвращения подобных трагедий в будущем.

Дональд Трамп также поддержал предложение ужесточить систему проверок желающих приобрести огнестрельное оружие.

Трамп держит в руках листок со списком того, что он хотел бы сказать школьникам, пережившим стрельбу. В пункте 5 написано: "Я вас слышу".

Стрельба в школе имени Марджори Стоунман Дуглас во Флориде стала самой кровавой по числу жертв с 2012 года. При нападении на школу "Сэнди-Хук" в 2012 году погибли 26 человек.

Обвиняемый в массовом убийстве - 19-летний Николас Круз - спустя час был задержан и полностью признал вину.

"Мы будем проводить очень строгие проверки, в особенности по вопросу о психическом здоровье [тех, кто захочет приобрести оружие]", - сказал президент школьникам, пережившим нападение.

"Это не просто слова, как раньше", - добавил Трамп. "Это продолжается слишком давно, слишком часто, и мы это сделаем".

Одновременно Трамп поддержал предложение, давно выдвигавшееся Национальной стрелковой ассоциацией США - разрешить учителям и другим сотрудникам школ носить оружие.

"Если бы у вас был учитель, который знал бы, как обращаться с огнестрельным оружием, вполне возможно, что он мог бы довольно быстро остановить нападение", - сказал Трамп.

Он добавил, что предложение относится лишь к людям, "хорошо умеющим обращаться с огнестрельным оружием".

Президент Трамп также подверг критике создание зон вокруг школ, внутри которых запрещено ношение оружия.

"Зона без оружия для маньяка - а они все трусы - означает - "а давай зайдем, давай нападем", - сказал президент.

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В среду выжившие после стрельбы ученики и учителя школы в Паркленде отправились в столицу Флориды Таллахасси, в попытке убедить законодателей штата ограничить продажу полуавтоматического оружия.

Демонстрации в поддержку этого требования также прошли в Вашингтоне, Чикаго и Питтсбурге.