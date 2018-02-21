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Трамп предложил запретить устройства, превращающие винтовки в автоматы
09:02 21.02.2018 |
Президент США Дональд Трамп через несколько дней после стрельбы в школе во Флориде, в результате которой погибли 17 человек, предложил запретить продавать устройства, превращающие полуавтоматическое оружие в автоматы.
Идея запретить так называемый "скользящий приклад" (bump stocks) впервые пришла в голову американским законодателям после массового убийства в Лас-Вегасе в 2017 году. Расстрелявший 58 человек Стивен Паддок пользовался как раз такими устройствами.
Трамп отдал приказ министерству юстиции подготовить законопроект, который запретил бы продажу и использование подобных устройств. По словам Трампа, это произойдет очень скоро.
В адрес американских властей все настойчивее раздаются призывы ужесточить контроль за оборотом оружия в стране. Этому противостоит влиятельное оружейное лобби во главе с Национальной стрелковой ассоциацией США.
В понедельник Трамп согласился с тем, что необходимо улучшить систему федеральных проверок биографии покупателей при продаже оружия. Американский президент обсудил с сенатором-республиканцем Джоном Корнином готовящийся межпартийный законопроект на эту тему.
В законопроекте не предусмотрено никаких новых ограничений на покупку оружия, но прописана необходимость более тщательных проверок.
Протест школьников
Школьники и родители учащихся школы, где Николас Круз застрелил 17 человек, в среду собираются провести демонстрацию протеста в столице штата Флорида городе Таллахасси.
"Мы хотим сделать все от нас зависящее, чтобы люди, с которыми мы вместе выросли, которых мы знали всю жизнь, не погибли напрасно", - сказала журналистам 18-летняя Джулия Саломонэ.
Законодатели штата Флориды во вторник отвергли предложение запретить продажу полуавтоматического оружия и магазины с большим количеством патронов.
Но законодатели заявляют, что готовы обсуждать более скромные меры ограничения продажи оружия.
Что такое bump stocks или "скользящий приклад"
В 1986 году в США запретили продавать автоматическое оружие, которое стреляет, пока человек держит спусковой крючок или пока не закончатся патроны.
Популярностью у американцев пользуется полуавтоматическая винтовка. Национальная стрелковая ассоциация называет полуавтоматическую винтовку AR-15 самой популярной винтовкой у американцев.
Приспособления bump stocks в виде накладного приклада ускоряют стрельбу из полуавтоматического оружия, превращая его в подобие автоматического - то есть стреляющему больше нет необходимости с каждым выстрелом нажимать на спусковой крючок.
Bump stocks появились сравнительно недавно, стоят несколько сот долларов за штуку и получили путевку в жизнь при Бараке Обаме, чья администрация не нашла законных причин для их запрета.
Их можно приобрести без каких-либо тщательных проверок. Они позволяют делать от 400 до 800 выстрелов в минуту.
Именно это устройство было установлено на полуавтоматическом оружии Стивена Паддока, который в октябре 2017 года застрелил в Лас-Вегасе 58 человек, пришедших на музыкальный концерт.
Более 500 человек получили ранения. Столько жертв от действий стрелка-одиночки не было за всю историю США.
Аудиоанализ стрельбы указывает на то, что Паддок смог сделать 90 выстрелов за первые 10 секунд.
Эксперты говорят, что Паддок не смог бы убить и ранить столько людей, если бы у него не было устройства, превратившего его оружие в автомат.
Разве конгресс не запретил эти устройства?
Некоторые конгрессмены, в том числе и спикер палаты представителей Пол Райан заявили, что никогда не слышали о существовании подобных устройств до стрельбы в Лас-Вегасе.
После этого нападения многие демократы и республиканцы в конгрессе соглашались с тем, что bump stocks следует запретить.
Но законопроект, предложенный сенатором от демократической партии Дайан Файнстейн, застрял в конгрессе.
Национальная стрелковая ассоциация и некоторые конгрессмены-республиканцы теперь заявляют, что этим вопросом должны заниматься не конгрессмены, а Управление по вопросам производства и продажи алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
В некоторых штатах продолжаются попытки запретить или контролировать устройства, превращающие оружие в автоматическое.
Какие еще меры может предпринять Трамп?
Во вторник Белый дом дал понять, что готов рассмотреть вопрос об ограничении продажи полуавтоматического оружия несовершеннолетним.
Речь идет о винтовках типа AR-15, из которой стрелял 19-летний Николас Круз в школе Парклэнд во Флориде.
Расстрелявший 17 человек Николас Круз купил оружие совершенно легально. По закону, во многих штатах минимальное ограничение возраста для покупки винтовки - 18 лет.
Круз не пользовался приспособлениями для модификации винтовки.
"Я думаю, что это, несомненно, вопрос, который мы должны обсудить, и это произойдет в ближайшие недели", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
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