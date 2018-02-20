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Автор доклада о вооружениях: Россия и Китай бросают вызов США
07:38 19.02.2018 |
Не только Россия, но и КНР увеличивают военные расходы. Пекин хочет быть наравне с США в воздухе и на море. Это ухудшает ситуацию с безопасностью в мире, уверен эксперт IISS Бастиан Гигерих.
Эксперт британского Международного института стратегических исследований (IISS), один из авторовдоклада о ситуации с вооружениями в мире Бастиан Гигерих (Bastian Giegerich) в интервью DW рассказал о том, почему Москва и Пекин увеличивают расходы на оборону и как это влияет на ситуацию с безопасностью в мире.
DW: В докладе, посвященном раскладу сил в области вооружений в разных странах мира, так сказать военному равновесию, вы в этом году уделяете особое внимание Китаю. Пекин усиленно вооружается, в частности, речь идет о военно-воздушных силах. Значит ли это, что Вашингтон теряет свои ведущие позиции в воздухе?
Бастиан Гигерих: Китай пока не находится на одном уровне с США. Но в некоторых секторах оборонной отрасли китайцы очень быстро догоняют американцев и даже опережают их. В этом году Пекин сдает в эксплуатацию ракету, которая после запуска с истребителя может поражать цели в воздухе с большого расстояния. А в 2020 году китайцы примут на вооружение новый истребитель пятого поколения (по западной классификации. - Ред.) Чэнду J-20. Время, когда США и их западные союзники могли свободно и беспрепятственно распоряжаться воздушным пространством, прошло.
- А на море - похожая ситуация?
- Да. Китай в последние четыре года построил столько кораблей и подводных лодок, сколько вообще имеется в наличии у британского флота, и больше, чем есть боевых единиц у ВМС Франции, которые он может задействовать.
- Какие цели тем самым преследует Китай?
- Китай хочет быть в состоянии использовать свои военные силы на большом расстоянии. Пекин последовательно к этому стремится и достигает в этом прогресса. В прошлом году китайцы приняли на вооружение новые истребители. Сейчас они строят первый авианосец, разработанный отечественными конструкторами. Очень важно то, что в Джибути появилась военно-морская база КНР. Все это помогает Китаю усилить свое военное влияние на море.
- Но у вас совершенно иные прогнозы, касающиеся России: у Москвы есть проблемы в модернизации ее армии?
- Россия поставила перед собой амбициозные цели. Но экономические трудности ограничивают программу военной модернизации. В последние два года Москва пытается стабилизировать свои расходы на оборону. Но, в отличие от Китая, Россия участвует в военных конфликтах - в Сирии и в Украине. При этом Россия, используя новые технологии в области вооружений, имеет стратегическое преимущество и приобретает новый опыт. Таким образом, и Китай, и Россия постепенно лишают США их доминирующей позиции в сфере обороны.
- Ответ Трампа на этот вызов - заставить европейцев увеличивать военные расходы. Не является ли это причиной того, что они нигде не растут так быстро, как в Европе?
- Было бы неверно говорить об эффекте Трампа. Давление из Вашингтона, безусловно, играет роль. Но расходы на оборону в Европе растут с 2014 года, тогда еще Трампа не было в Белом доме. Я думаю, европейцы просто осознали, что мир сейчас не столь безопасен. Причиной является агрессивная внешняя политика России и конфликт в Украине. Тем не менее, учитывая уровень инфляции, расходы европейцев на оборону в 2017 году не превышают показатели 2010 года.
- Когда читаешь ваш доклад, в котором идет речь о возможном конфликте двух сверхдержав и о том, что они модернизируют свой ядерный арсенал, становится страшно. Мы возвращаемся в 80-е годы прошлого века?
- Не совсем. Конечно, вероятность такого конфликта сейчас выше, чем когда-либо за последние 20 лет. Частично потому, что Китай и Россия бросают вызов США, занимающим доминирующее положение. Но это вовсе не означает, что так произойдет.
В ходе модернизации ядерных арсеналов для России и Китая речь, прежде всего, идет о возможности прорыва системы противоракетной обороны. Поэтому они разрабатывают гиперзвуковые летательные аппараты (речь идет, в частности, о новой китайской баллистической ракете с гиперзвуковым глайдером. - Ред.).
- Вы могли бы объяснить, что это?
- Это боевой блок баллистической ракеты, движущийся с огромной скоростью по непредсказуемой траектории, практически неуязвимый для систем ПВО.
- Эти новейшие военные технологии делают наш мир безопаснее?
- Всегда существует взаимосвязь между причиной и следствием. Если подобные технологии создаются для того, чтобы ослабить защиту от ядерного удара, то наш мир превращается в опасное место. Однако речь идет и о военных инновациях не только в системе нападения, но и защиты. Когда все это будет введено в эксплуатацию, станет ясно будет ли соблюден баланс военных сил.
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