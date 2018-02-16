SEC заблокировала продажу Чикагской фондовой биржи китайцам

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США в четверг заблокировала сделку по продаже Чикагской фондовой биржи (CHX) группе, возглавляемой китайскими инвесторами, сообщает Reuters.

Регулятор заявил, что есть нерешенные вопросы о структуре собственности в рамках такой сделки и о том, сохранит ли SEC достаточный контроль над биржей, если она будет продана.

"В связи с этими опасениями, независимо от того, рассматривались ли они по отдельности или в сочетании, мы не можем прийти к выводу, что CHX доказала, что предлагаемое изменение правил согласуется с законом о биржах и применимыми правилами и подзаконными актами. Поэтому мы отклоняем предлагаемое изменение правил", - говорится в заявлении SEC.

Решение SEC положило конец двухлетней битве за получение разрешения на сделку.

Предложение о покупке было сделано в феврале 2016 г. Сумма сделки оценивалась в $25 млн. Консорциум инвесторов возглавила китайская Chongqing Casin Enterprise Group - частная компания, которая инвестирует в развитие недвижимости и финансовые активы.

Продажа CHX была одобрена в декабре 2016 г. Комитетом по иностранным инвестициям в США (CFIUS), который тщательно изучает сделки с точки зрения потенциальных проблем для национальной безопасности. Сделка также нуждалась в одобрении SEC.

В августе прошлого года комиссия отложила решение о продаже для дальнейшего рассмотрения.

Как сообщали "Вести.Экономика", информация о продаже одной из старейших в США площадок для торговли ценными бумагами вызвала шквал критики со стороны американских конгрессменов. Многие из них выразили крайнее беспокойство усилением влияния Китая на экономику США.

Casin через CHX отрицала какую-либо связь с китайским правительством. Компания заявила, что видит потенциал CHX и что ее долгосрочной целью был листинг китайских компаний на бирже в США. Casin также планировала в конечном счете построить биржу в Китае с использованием технологий CHX.

Если бы сделка была одобрена, это было бы первым случаем, когда китайские инвесторы напрямую владели американской фондовой биржей.

Чикагская фондовая биржа была основана в 1882 г. На ее долю приходится лишь 0,5% дневного объема торгов акциями в США.