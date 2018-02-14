Полиция Израиля рекомендует обвинить премьера Нетаньяху в коррупции

Израильская полиция считает необходимым предъявить обвинения премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

По данным полицейских, у следователей есть достаточно доказательств для того, чтобы официально обвинить премьера во взяточничестве.

Сам Нетаньяху, выступая по национальному телевидению, назвал эти обвинения безосновательными и заявил, что не намерен покидать свой пост.

По его словам, выдвинутые обвинения "закончатся ничем".

В чем обвиняют Нетаньяху

В первом случае Нетаньяху якобы поспросил издателя национальной ежедневной израильской газеты "Едиот ахронот" ("Последние новости") освещать деятельность израильских властей в позитивном ключе - в обмен на помощь в обуздании прямых конкурентов газеты.

Полиция полагает, что обвинения по этому делу следует предъявить и редактору "Едиот ахронот" Арнону Мозесу.

Во втором случае Нетаньяху, занимающего пост премьер-министра с 2009 года, подозревают в получении подарков на сумму не менее миллиона шекелей (более 280 тысяч долларов) - от голливудского магната и продюсера Арнона Милчена и других своих сторонников.

Как сообщает Jerusalem Post, в числе подарков были сигары и шампанское - таким образом Милчен "расплатился" за помощь в получении американской визы.

Арнон Милчен выступал продюсером в десятках голливудских фильмов, в числе которых - "Бойцовский клуб", "Исчезнувшая", "Бёрдмэн" и "Выживший". По мнению полицейских, ему также нужно предъявить обвинения в коррупции.

Как утверждается в официальном заявлении полиции, после получения подарков Нетаньяху стал активно продвигать так называемый "закон Милчена", который на 10 лет освобождал бы от уплаты налогов израильтян, вернувшихся на родину из-за границы.

В итоге принятию этого документа помешало министерство финансов.

Кроме того, полиция также подозревает премьера в мошенничестве и нарушении своих обязательств в деле с австралийским миллиардером Джеймсом Пэкером. Как сообщал в декабре прошлого года израильский Channel 10, Пэкер рассказал следователям, что дарил подарки премьер-министру и его жене Саре.

По данным израильских СМИ, в рамках этих дел следователи в общей сложности допрашивали Нетаньяху по меньшей мере семь раз.

Что происходит сейчас

Окончательное решение, выдвигать обвинения против Нетаньяху или нет, должна принять Генеральная прокуратура, а на это может уйти несколько месяцев.

Министр юстиции Аелед Шакед заявила, что даже в случае официального предъявления премьеру обвинений он не будет обязан подать в отставку.

Арнон Милчен (в центре), Леонардо Ди Каприо и Стивен Спилберг

Сам Нетаньяху в интервью израильскому телевидению заявил, что работал на благо страны, а выдвинутые против него обвинения политически мотивированы.

Следующие парламентские выборы в стране должны состояться в ноябре 2019-го года. В настоящий момент Биньямин Нетаньяху возглавляет довольно неустойчивую коалицию, однако в ходе выступления по телевидению он уверенно дал понять, что на выборы обвинения не повлияют.

Что ответил Нетаньяху

"За все эти годы я более 15 раз становился объектом расследований и следственных действий", - заявил Нетаньяху в телевизионном обращении.

"Некоторые из них заканчивались столь же угрожающими рекомендациями полиции, как сегодня. Все эти попытки закончились ничем. Ничем все закончится и в этот раз", - пообещал премьер.

68-летний Нетаньяху занимает пост премьера уже второй срок и возглавляет правительство Израиля с 2009-го года. Кроме того, он занимал этот пост с 1996 по 1999 годы, так что суммарно в кресле премьера Нетаньяху провел уже 12 лет.

За это время обвинения в его адрес выдвигались неоднократно.

Еще во время первого премьерского срока Нетаньяху, два десятилетия назад, полиция рекомендовала предъявить Нетаньяху и его жене Саре уголовное обвинение за хранение официальных подарков, которые следовало передать государству. Впоследствии эти обвинения были сняты.

В июле 2015 чету Нетаньяху обвинили в том, что супруги якобы оплатили из бюджета услуги компании, которая работала лично на них. Эти обвинения также позже были сняты.