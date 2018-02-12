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Трамп усомнился в стремлении Израиля к миру с палестинцами
08:59 12.02.2018 |
Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в намерениях израильского руководства достичь урегулирования конфликта с палестинцами. "В данный момент я могу сказать, что палестинцы не стремятся заключить мир. И я не совсем уверен, что Израиль стремится к миру. Поэтому нам остается наблюдать, что происходит", - заявил он в интервью израильскому изданию Hayom, опубликованном в воскресенье, 11 февраля.
Одновременно Трамп заявил о "прекрасных" отношениях США и Израиля. Вместе с тем они могут стать еще лучше, если удастся заключить мирное соглашение между израильтянами и палестинцами, добавил американский президент.
При этом он указал, что одной из "очень сложных" тем в мирном процессе является вопрос израильских поселений. Эта проблема "всегда затрудняла достижение мира", поэтому "Израиль должен быть очень осторожным в вопросе поселений", уверен Трамп.
В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что США призналиИерусалим столицей Израиля, и пообещал перенести туда посольство из Тель-Авива. Вскоре после этого Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, призывающую Вашингтон пересмотреть принятое им решение.
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