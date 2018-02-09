Китай заставляет компании сокращать долг

Политики и финансовые регуляторы в Китае работают рука об руку, чтобы обезвредить долговую бомбу. Однако они не прибегают к значительным повышениям процентных ставок, чтобы не замедлить рост, пишет Bloomberg.

Общий долг Китая, составлявший 162% ВВП в 2008 г., достиг 259% ВВП в 2016 г., увеличившись более чем на $22 трлн. В основном это произошло из-за масштабных корпоративных заимствований. Несмотря на стремление к сокращению использования заемных средств, по оценкам Bloomberg Economics, долг может возрасти до 327% ВВП к 2022 г.

В декабре по итогам ежегодной Центральной конференции по экономической работе лидеры Китая заявили, что в ближайшие три года будут стремиться к победе в "критических битвах" с финансовыми рисками, загрязнением окружающей среды и бедностью.

Глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань в октябре заявил, что страна будет предотвращать риски, связанные с чрезмерным оптимизмом, который может привести к "моменту Мински", то есть внезапному обвалу цен на активы после длительного периода роста. Чжоу Сяочуань отметил, что уровни корпоративного долга являются относительно высокими.

После XIX съезда Коммунистической партии, прошедшего в октябре, Китай усилил меры по борьбе с рисками в финансовой системе. В том числе власти ввели новые правила, чтобы ограничить забалансовое кредитование банками и другими финансовыми посредниками. В прошлом году правительство Китая также начало сдерживать некоторые частные конгломераты, активно приобретавшие активы, включая HNA Group, Anbang Insurance Group и Dalian Wanda Group. Власти стремились избежать зарубежных сделок с использованием заемных средств.

Председатель Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC) Го Шуцин, который, по мнению многих, может стать следующим главой центробанка, пообещал принять меры против тех, кто построил крупные финансовые конгломераты через сложные структуры собственности, которые часто скрывают истинный уровень долга.

HNA, региональная авиакомпания, которая превратилась в разрастающийся конгломерат, по состоянию на июнь владела активами на $190 млрд (больше, чем у American Express Co.). В том числе ей принадлежат доли в ряде компаний - от Deutsche Bank AG до Hilton Worldwide Holdings Inc. - и недвижимость в Нью-Йорке. По словам источников Bloomberg, HNA сообщила кредиторам, что продаст активы на сумму около 100 млрд юаней ($16 млрд) в первом полугодии 2018 г., чтобы погасить долги и предотвратить кризис ликвидности.

Dalian Wanda, конгломерат, в который входит крупнейшая в мире сеть кинотеатров, в последние месяцы продавал активы, в том числе роскошные отели и курортные проекты от Лондона до Австралии, чтобы привлечь средства. Это произошло на фоне растущего контроля со стороны правительства Китая: власти проверяли, как конгломерат финансировал десятилетнюю зарубежную экспансию.

Ожидается, что продавать активы будут и другие конгломераты, включая страхового гиганта Anbang, владельца нью-йоркского отеля Waldorf Astoria.

Пекин установил новые правила в отношении зарубежных инвестиций, выступив против "иррациональных" приобретений в таких отраслях, как недвижимость, азартные игры и развлечения. При этом власти поощряют расходы в поддержку инициативы правительства "Один пояс - один путь". В результате в 2017 г. общий отток капитала сократился до $408 млрд, что составляет половину от общего оттока за 2016 г., показывают данные Natixis SA.

Хотя официальные процентные ставки не выросли, борьба с долговыми рисками привела к увеличению затрат по займам для компаний. Согласно данным ChinaBond средняя доходность по пятилетним облигациям китайских корпораций с наиболее высоким рейтингом подскочила на 1,5 п. п. с начала 2017 г. до 5,47%. Это самый высокий показатель с мая 2014 г.