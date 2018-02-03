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Британия и Китай заключили сделки на £9,3 млрд
21:48 02.02.2018 |
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинула Китай, заключив несколько сделок на сумму более 9,3 млрд фунтов и завершив свой трехдневный визит в Китай, в ходе которого глава КНР Си Цзиньпин пообещал обновить "золотую эру" в отношениях между странами.
Британия пытается переосмыслить себя в качестве мировой торговой нации после решения на референдуме 2016 г. выйти из состава Евросоюза, а Китай, вторая по величине экономика мира, входит в список стран, с которыми Великобритания хочет подписать соглашение о свободной торговле.
Выступая на бизнес-саммите в коммерческой столице Китая в Шанхае, Мэй заявила, что Великобритания очень хочет помочь воплотить в жизнь видение глобализации и более открытой китайской экономики Си Цзиньпина.
"Между тем, Великобритания готовится покинуть Европейский союз. Мы используем эту возможность, чтобы стать смотрящей в будущее глобальной Британией, углубляя наши торговые отношения со странами мира, включая Китай", - сказала она.
Китайские инвестиции помогают Британии развивать инфраструктуру и создавать рабочие места. Около 50 тыс. британских компаний импортируют товары из Китая, а более 10 тыс. продают свои товары в Китай, добавила она.
"Мы договорились о том, чтобы привести в Китай больше всемирно известных продуктов и напитков из Великобритании, чтобы открыть рынок для некоторых британских поставщиков финансовых услуг мирового уровня", - сказал Май.
Британские власти заявили, что сделки с китайской стороной на 9,3 млрд фунтов приведут к созданию более 2,5 тыс. рабочих мест по всему Соединенному Королевству.
Китай рассматривает Великобританию как важного союзника в своем призыве к более открытым мировым рынкам, несмотря на широко распространенные опасения в иностранных деловых кругах относительно сложности работы в Китае, и обе страны ссылаются на "золотую эру" в отношениях.
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