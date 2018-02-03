Британия и Китай заключили сделки на £9,3 млрд

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй покинула Китай, заключив несколько сделок на сумму более 9,3 млрд фунтов и завершив свой трехдневный визит в Китай, в ходе которого глава КНР Си Цзиньпин пообещал обновить "золотую эру" в отношениях между странами.

Британия пытается переосмыслить себя в качестве мировой торговой нации после решения на референдуме 2016 г. выйти из состава Евросоюза, а Китай, вторая по величине экономика мира, входит в список стран, с которыми Великобритания хочет подписать соглашение о свободной торговле.

Выступая на бизнес-саммите в коммерческой столице Китая в Шанхае, Мэй заявила, что Великобритания очень хочет помочь воплотить в жизнь видение глобализации и более открытой китайской экономики Си Цзиньпина.

"Между тем, Великобритания готовится покинуть Европейский союз. Мы используем эту возможность, чтобы стать смотрящей в будущее глобальной Британией, углубляя наши торговые отношения со странами мира, включая Китай", - сказала она.

Китайские инвестиции помогают Британии развивать инфраструктуру и создавать рабочие места. Около 50 тыс. британских компаний импортируют товары из Китая, а более 10 тыс. продают свои товары в Китай, добавила она.

"Мы договорились о том, чтобы привести в Китай больше всемирно известных продуктов и напитков из Великобритании, чтобы открыть рынок для некоторых британских поставщиков финансовых услуг мирового уровня", - сказал Май.

Британские власти заявили, что сделки с китайской стороной на 9,3 млрд фунтов приведут к созданию более 2,5 тыс. рабочих мест по всему Соединенному Королевству.

Китай рассматривает Великобританию как важного союзника в своем призыве к более открытым мировым рынкам, несмотря на широко распространенные опасения в иностранных деловых кругах относительно сложности работы в Китае, и обе страны ссылаются на "золотую эру" в отношениях.