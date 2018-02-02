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Китай создает международные суды
21:25 02.02.2018 |
Власти КНР намерены создать суды международной юрисдикции в ряде китайских городов.
Об этом со ссылкой на заявления представителей "Центральной ведущей Группы по всестороннему углублению реформ" (создана в 2013 г., в ее состав входят председатель КНР Си Цзиньпинь и другие ключевые представители власти страны) в конце января 2018 г. сообщили издания Global Times и агентство "Синьхуа".
Как отмечается, Верховный народный суд Китая создаст "международные суды" в Пекине, Шэньчжэне и Сиане. Новые судебные органы Китая, по заявлению властей страны, создаются с целью разрешения потенциальных споров в связи с реализацией проекта "Один пояс Один путь".
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