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Китай ужесточает контроль за покупками земли
14:15 01.02.2018 |
Банковский регулятор Китая поручил банкам в Шанхае усилить контроль за кредитами, выдаваемыми на проведение сделок слияния и поглощения (M&A), чтобы убедиться, что средства не используются для покупки земли, сообщает Bloomberg.
По словам источников агентства, шанхайское отделение Комиссии по регулированию банковской деятельности (CBRC) заявило, что значительная часть кредитов на M&A в Шанхае использовалась для сделок с землей в качестве основного актива. Регулятор поручил банкам строго соблюдать действующую политику в отношении кредитов на сделки слияния и поглощения и кредитов на недвижимость.
Шанхайское отделение CBRC подчеркнуло, что банкам не разрешается предоставлять ссуды на слияния и поглощения для покупки компаний, единственными активами которых являются земельные владения, рассказали источники.
Кроме того, банкам запрещено предоставлять кредиты в любой форме для земельных проектов, если разрешение на начало строительства не было получено или если пошлины за приобретение земли не были полностью оплачены, добавили собеседники агентства.
В директиве регулятор также призвал банки увеличить кредиты на сделки слияния и поглощения для стратегически важных секторов, а также ссуды на зарубежные приобретения, связанные с ключевыми технологиями и интеллектуальной собственностью.
Директива стала очередным шагом Китая, который стремится ограничить риски в банковской отрасли объемом в $38 трлн и проводит кампанию по сокращению потока денег в рискованные отрасли, такие как недвижимость.
На рынке жилья в Китае наблюдался почти двухлетний бум, что дало экономике существенный импульс, но вызвало опасения по поводу возникновения пузырей. Правительство принимает решительные меры с конца 2016 г., чтобы сократить спекулятивные покупки. Несмотря на усилия китайских властей по пресечению спекуляций на рынке жилья, цены на недвижимость продолжают расти, хотя и более медленными темпами.
Как сообщали "Вести.Экономика", по итогам ежегодной Центральной конференции по экономической работе в декабре лидеры Китая заявили, что предложение заемных средств должно поддерживать покупки недвижимости для проживания и строго пресекать спекуляции.
В ноябре Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщило, что страна усилит финансовое регулирование и примет жесткие меры для борьбы со спекуляциями на рынке недвижимости, чтобы стабилизировать цены и предотвратить появление пузырей.
В замечаниях представителей Народного банка Китая, Министерства жилья, городского и сельского строительства и Министерства земельных и природных ресурсов КНР в ходе совместной рабочей встречи в Ухане (Центральный Китай) были изложены краткосрочные задачи в сфере недвижимости. Регуляторы заявили, что Китай будет препятствовать незаконному направлению средств на рынок недвижимости и обеспечит сбалансированное распределение капитала между сферой недвижимости и другими отраслями.
Китай также пообещал усовершенствовать управление земельным рынком и предотвратить случаи завышения цен на землю, которые подталкивают вверх цены на недвижимость.
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