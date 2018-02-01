Китай ужесточает контроль за покупками земли

Банковский регулятор Китая поручил банкам в Шанхае усилить контроль за кредитами, выдаваемыми на проведение сделок слияния и поглощения (M&A), чтобы убедиться, что средства не используются для покупки земли, сообщает Bloomberg.

По словам источников агентства, шанхайское отделение Комиссии по регулированию банковской деятельности (CBRC) заявило, что значительная часть кредитов на M&A в Шанхае использовалась для сделок с землей в качестве основного актива. Регулятор поручил банкам строго соблюдать действующую политику в отношении кредитов на сделки слияния и поглощения и кредитов на недвижимость.

Шанхайское отделение CBRC подчеркнуло, что банкам не разрешается предоставлять ссуды на слияния и поглощения для покупки компаний, единственными активами которых являются земельные владения, рассказали источники.

Кроме того, банкам запрещено предоставлять кредиты в любой форме для земельных проектов, если разрешение на начало строительства не было получено или если пошлины за приобретение земли не были полностью оплачены, добавили собеседники агентства.

В директиве регулятор также призвал банки увеличить кредиты на сделки слияния и поглощения для стратегически важных секторов, а также ссуды на зарубежные приобретения, связанные с ключевыми технологиями и интеллектуальной собственностью.

Директива стала очередным шагом Китая, который стремится ограничить риски в банковской отрасли объемом в $38 трлн и проводит кампанию по сокращению потока денег в рискованные отрасли, такие как недвижимость.

На рынке жилья в Китае наблюдался почти двухлетний бум, что дало экономике существенный импульс, но вызвало опасения по поводу возникновения пузырей. Правительство принимает решительные меры с конца 2016 г., чтобы сократить спекулятивные покупки. Несмотря на усилия китайских властей по пресечению спекуляций на рынке жилья, цены на недвижимость продолжают расти, хотя и более медленными темпами.

Как сообщали "Вести.Экономика", по итогам ежегодной Центральной конференции по экономической работе в декабре лидеры Китая заявили, что предложение заемных средств должно поддерживать покупки недвижимости для проживания и строго пресекать спекуляции.

В ноябре Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщило, что страна усилит финансовое регулирование и примет жесткие меры для борьбы со спекуляциями на рынке недвижимости, чтобы стабилизировать цены и предотвратить появление пузырей.

В замечаниях представителей Народного банка Китая, Министерства жилья, городского и сельского строительства и Министерства земельных и природных ресурсов КНР в ходе совместной рабочей встречи в Ухане (Центральный Китай) были изложены краткосрочные задачи в сфере недвижимости. Регуляторы заявили, что Китай будет препятствовать незаконному направлению средств на рынок недвижимости и обеспечит сбалансированное распределение капитала между сферой недвижимости и другими отраслями.

Китай также пообещал усовершенствовать управление земельным рынком и предотвратить случаи завышения цен на землю, которые подталкивают вверх цены на недвижимость.