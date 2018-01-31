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Китай избежал жесткой посадки?
07:58 31.01.2018 |
Большую часть последних 40 лет Китай основное внимание уделял быстрому развитию на основе земельных ресурсов, стимулируемому местными инициативами, направленными на привлечение инвестиций в инфраструктуру, людских ресурсов и налоговых поступлений. Создание особых экономических зон, индустриальных парков и зон свободной торговли способствовало такому развитию, поскольку они могли с выгодой использовать большое количество дешевой рабочей силы, мигрирующей из сельских районов.
На протяжении всего этого процесса Китай использовал рост ВВП как основной показатель успеха. Это позволило установить четко определенные цели и стимулы для местных чиновников при их конкуренции друг с другом. Но это также привело к множеству серьезных проблем - таких как ущерб для окружающей среды, неравенство, чрезмерные долги, избыточные мощности и коррупция.
Как пишут в своей статье на Project Syndicate президент Fung Global Institute Эндрю Шень и директор по науке в Fung Global Institute Сяо Чень, сегодня власти Китая изучают более широкий спектр возможных мер на местном и национальном уровнях, учитывающих не только рост, но и качество жизни. Замысел этого перехода был озвучен на 19-м Национальном съезде КПК в октябре прошлого года, когда Си назвал 14 областей политики, которые имеют решающее значение для развития «социализма с китайской спецификой».
Среди этих императивов было «принятие нового плана развития», который «гарантирует и улучшает уровень жизни». Этот план должен подкрепляться приверженностью «подходу, ориентированному на людей» и «гармонии между человеком и природой». Си также подчеркнул важность сильного руководства, в частности «обеспечение руководящей роли партии во всей работе», «обеспечение верховенства закона во всех аспектах управления» и «осуществление полного и строгого контроля за партией».
Мотивация этих изменений в развитии Китая - ни для кого не тайна. Китай - вторая по величине экономика мира и обеспечивает почти половину мирового экономического роста. В настоящее время он в значительной степени догнал передовые страны в отношении инфраструктуры, торговли, инвестиций и индустриализации. Продолжение укрепления его позиций на мировой арене сейчас зависит от того, сможет ли он соблюдать и даже превосходить мировые стандарты в самых разных областях, от устойчивого развития до качества управления.
Конечно, решение проблем, с которыми сталкивается сегодня Китай, потребует множества проб и ошибок - наподобие тех, благодаря которым страна развивалась в прошлом, - не говоря уже о примирении с некоторыми экономическими потерями. Например, упадок индустриальных областей на северо-востоке Китая и подъем современных, конкурентоспособных на мировом рынке производственных кластеров в дельтах рек Жемчужная и Янцзы в юго-восточной части страны - это две стороны одной медали. Рыночная конкуренция в Китае привела к появлению как победителей, так и проигравших, и сейчас победители с юго-востока отбирают предпринимателей, специалистов и другие ресурсы у проигравших с северо-востока.
Управление трансформацией региональных экономик Китая при сохранении социальной стабильности потребует тщательного баланса между старой стратегией роста, которую воплощают собой проигравшие и которая в значительной степени полагалась на государственные предприятия и государственные инвестиции, и новым, в большей степени ориентированном на человеческий капитал подходе, выработанном победителями. В этом процессе Китаю необходимо будет учитывать местные факторы, такие как тенденции в области народонаселения, природные ресурсы и привлекательность регионов для китайских туристов со средним доходом.
Это перебалансирование потребует помощи центрального правительства для облегчения бремени задолженности, возникшей в результате банкротства проектов в проигрывающих регионах, как это было в 1990-х годах, когда оно списало потери, понесенные государственными предприятиями во время азиатского финансового кризиса. Это не означает, что Китай должен спасать устаревшие местные отрасли. Скорее это означает - не допустить, чтобы невозвратные затраты, обусловленные прежней моделью роста, затянули целые регионы в ловушку низкокачественного роста и развития, дать местным жителям возможность запускать инновационные стартапы, в то же время инвестируя в проекты, дающие новые возможности для получения дохода.
Китай, помимо структурных корректировок со стороны предложения, должен сделать так, чтобы его новая стратегия роста учитывала проблемы «последней мили» на стороне спроса, связанные с городским и человеческим развитием, в том числе пробки на дорогах, узкие места в инфраструктуре, нехватку жилья, слаборазвитые услуги по утилизации отходов, а также неудовлетворительное образование и здравоохранение. При нынешнем положении дел решение этих проблем микроуровня, имеющих решающее значение для благосостояния людей, - одно из самых слабых мест в сложных макроэкономических и социальных планах Китая.
В Китае есть все физические, финансовые и социальные ресурсы, необходимые для устранения этих проблем, которые на самом деле представляют собой крупные инвестиционные возможности как для государственного, так и для частного секторов. Но для достижения успеха любая стратегия должна не только учитывать обратную связь с мест о том, что достижимо в местных условиях; она также должна давать возможность принимать решения на местном уровне, включая проектирование и реализацию.
В любом случае, лидеры Китая продемонстрировали готовность и способность более широко смотреть на вещи, соглашаясь с более низкими темпами роста ВВП, если они приводят к более сбалансированной модели развития страны и улучшению качества жизни. Реализовать план «развития, ориентированного на людей», который Си обнародовал в октябре прошлого года, будет нелегко. Но Китай находится на правильном пути.
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