Китай избежал жесткой посадки?

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Китай избежал жесткой посадки?

07:58 31.01.2018 |

Мир

 

Большую часть последних 40 лет Китай основное внимание уделял быстрому развитию на основе земельных ресурсов, стимулируемому местными инициативами, направленными на привлечение инвестиций в инфраструктуру, людских ресурсов и налоговых поступлений. Создание особых экономических зон, индустриальных парков и зон свободной торговли способствовало такому развитию, поскольку они могли с выгодой использовать большое количество дешевой рабочей силы, мигрирующей из сельских районов.

На протяжении всего этого процесса Китай использовал рост ВВП как основной показатель успеха. Это позволило установить четко определенные цели и стимулы для местных чиновников при их конкуренции друг с другом. Но это также привело к множеству серьезных проблем - таких как ущерб для окружающей среды, неравенство, чрезмерные долги, избыточные мощности и коррупция.

Как пишут в своей статье на Project Syndicate президент Fung Global Institute Эндрю Шень и директор по науке в Fung Global Institute Сяо Чень, сегодня власти Китая изучают более широкий спектр возможных мер на местном и национальном уровнях, учитывающих не только рост, но и качество жизни. Замысел этого перехода был озвучен на 19-м Национальном съезде КПК в октябре прошлого года, когда Си назвал 14 областей политики, которые имеют решающее значение для развития «социализма с китайской спецификой».

Среди этих императивов было «принятие нового плана развития», который «гарантирует и улучшает уровень жизни». Этот план должен подкрепляться приверженностью «подходу, ориентированному на людей» и «гармонии между человеком и природой». Си также подчеркнул важность сильного руководства, в частности «обеспечение руководящей роли партии во всей работе», «обеспечение верховенства закона во всех аспектах управления» и «осуществление полного и строгого контроля за партией».

Мотивация этих изменений в развитии Китая - ни для кого не тайна. Китай - вторая по величине экономика мира и обеспечивает почти половину мирового экономического роста. В настоящее время он в значительной степени догнал передовые страны в отношении инфраструктуры, торговли, инвестиций и индустриализации. Продолжение укрепления его позиций на мировой арене сейчас зависит от того, сможет ли он соблюдать и даже превосходить мировые стандарты в самых разных областях, от устойчивого развития до качества управления.

Конечно, решение проблем, с которыми сталкивается сегодня Китай, потребует множества проб и ошибок - наподобие тех, благодаря которым страна развивалась в прошлом, - не говоря уже о примирении с некоторыми экономическими потерями. Например, упадок индустриальных областей на северо-востоке Китая и подъем современных, конкурентоспособных на мировом рынке производственных кластеров в дельтах рек Жемчужная и Янцзы в юго-восточной части страны - это две стороны одной медали. Рыночная конкуренция в Китае привела к появлению как победителей, так и проигравших, и сейчас победители с юго-востока отбирают предпринимателей, специалистов и другие ресурсы у проигравших с северо-востока.

Управление трансформацией региональных экономик Китая при сохранении социальной стабильности потребует тщательного баланса между старой стратегией роста, которую воплощают собой проигравшие и которая в значительной степени полагалась на государственные предприятия и государственные инвестиции, и новым, в большей степени ориентированном на человеческий капитал подходе, выработанном победителями. В этом процессе Китаю необходимо будет учитывать местные факторы, такие как тенденции в области народонаселения, природные ресурсы и привлекательность регионов для китайских туристов со средним доходом.

Это перебалансирование потребует помощи центрального правительства для облегчения бремени задолженности, возникшей в результате банкротства проектов в проигрывающих регионах, как это было в 1990-х годах, когда оно списало потери, понесенные государственными предприятиями во время азиатского финансового кризиса. Это не означает, что Китай должен спасать устаревшие местные отрасли. Скорее это означает - не допустить, чтобы невозвратные затраты, обусловленные прежней моделью роста, затянули целые регионы в ловушку низкокачественного роста и развития, дать местным жителям возможность запускать инновационные стартапы, в то же время инвестируя в проекты, дающие новые возможности для получения дохода.

Китай, помимо структурных корректировок со стороны предложения, должен сделать так, чтобы его новая стратегия роста учитывала проблемы «последней мили» на стороне спроса, связанные с городским и человеческим развитием, в том числе пробки на дорогах, узкие места в инфраструктуре, нехватку жилья, слаборазвитые услуги по утилизации отходов, а также неудовлетворительное образование и здравоохранение. При нынешнем положении дел решение этих проблем микроуровня, имеющих решающее значение для благосостояния людей, - одно из самых слабых мест в сложных макроэкономических и социальных планах Китая.

В Китае есть все физические, финансовые и социальные ресурсы, необходимые для устранения этих проблем, которые на самом деле представляют собой крупные инвестиционные возможности как для государственного, так и для частного секторов. Но для достижения успеха любая стратегия должна не только учитывать обратную связь с мест о том, что достижимо в местных условиях; она также должна давать возможность принимать решения на местном уровне, включая проектирование и реализацию.

В любом случае, лидеры Китая продемонстрировали готовность и способность более широко смотреть на вещи, соглашаясь с более низкими темпами роста ВВП, если они приводят к более сбалансированной модели развития страны и улучшению качества жизни. Реализовать план «развития, ориентированного на людей», который Си обнародовал в октябре прошлого года, будет нелегко. Но Китай находится на правильном пути.
По материалам: Вести Экономика
 

ПО РУБРИКАМ

10:54 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 30.01.18

10:44 НБУ объ­явил аук­ци­он по по­куп­ке до $30 млн на меж­бан­ке в сре­ду

10:41 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ет 28.8517 грн

10:23 30 ян­ва­ря НБУ про­дал бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 19 673 млн гри­вен

10:19 НБУ 30 ян­ва­ря вы­дал бан­кам ре­фи­нан­си­ро­ва­ние 1 300 млн гри­вен

10:16 30 ян­ва­ря объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке уве­ли­чил­ся на $64,7 млн до $231,3 млн

09:50 Мин­фин раз­ме­тил грив­не­вые ОВГЗ на 3,6 млрд гри­вен и ва­лют­ные - на $137,4 млн

08:21 Зо­ло­то рас­тет в цене 31 ян­ва­ря на­ка­нуне ре­ше­ния ФРС по став­ке

08:16 Дол­лар де­ше­ве­ет к ми­ро­вым ва­лю­там 31 ян­ва­ря в ожи­да­нии ито­гов за­се­да­ния ФРС

07:44 Бит­ко­ин опу­стил­ся ни­же $10 тыс

07:36 Бир­жи АТР пре­иму­ще­ствен­но рас­тут 31 ян­ва­ря в пред­две­рии огла­ше­ния ито­гов за­се­да­ния ФРС США

07:28 Ин­дек­сы США за­вер­ши­ли 30 ян­ва­ря сни­же­ни­ем на ожи­да­нии за­се­да­ния Фед­ре­зер­ва

30.01 Курс дол­ла­ра на меж­бан­ке рух­нул из-за ино­стран­ных вли­ва­ний и аг­ра­ри­ев

30.01 SEC через суд до­би­лась за­мо­роз­ки ак­ти­вов по­до­зри­тель­но­го ICO на $600 млн

30.01 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны во втор­ник про­дол­жил дви­же­ние в зе­ле­ной зоне

• дальше…

10:11 Го­сле­са­гент­ство вво­дит элек­трон­ный учет дре­ве­си­ны и за­пре­ща­ет ее ре­а­ли­за­цию вне аук­ци­о­нов

10:00 Ита­лия при­мет уча­стие во внед­ре­нии ско­рост­но­го ж/д-со­об­ще­ния в Укра­ине

08:09 Нефть де­ше­ве­ет 31 ян­ва­ря на дан­ных о ро­сте за­па­сов в США боль­ше ожи­да­е­мо­го

30.01 Де­фи­цит гос­бюд­же­та Укра­и­ны в 2017 г. со­кра­тил­ся на 31,9% - НБУ

30.01 Дизтоп­ли­во в опте 30 ян­ва­ря по­де­ше­ве­ло на 270 грн

30.01 Га­зо­до­быт­чи­ки Укра­и­ны рас­счи­ты­ва­ют на рост про­из­вод­ства в 2018 на 5-7%

30.01 Опто­вые це­ны на ав­то­газ 30 ян­ва­ря пре­вы­си­ли 22 000 грн

30.01 СУГ в роз­ни­це 30 ян­ва­ря по­до­ро­жал на 1-30 коп

30.01 Це­ны на нефть сни­жа­ют­ся 30 ян­ва­ря в ожи­да­нии дан­ных о за­па­сах, Brent тор­гу­ет­ся у $69,2 за бар­рель

30.01 Фин­лян­дия по­мо­жет Укра­ине со­здать фонд для финан­си­ро­ва­ния аль­тер­на­тив­ной энер­ге­ти­ки

• дальше…

08:37 Трамп в об­ра­ще­нии к кон­грес­су: Ки­тай и Рос­сия угро­жа­ют ин­те­ре­сам, эко­но­ми­ке и цен­но­стям США

08:31 США бу­дут ока­зы­вать за­ру­беж­ную по­мощь толь­ко дру­зьям - Трамп

08:24 Трамп за­явил о мо­дер­ни­за­ции си­сте­мы обо­ро­ны США и пе­ре­строй­ки ядер­но­го ар­се­на­ла

07:58 Ки­тай из­бе­жал жест­кой по­сад­ки?

30.01 Но­вые санк­ции в от­но­ше­нии Рос­сии по­сле­ду­ют в бли­жай­шем бу­ду­щем - Мин­фин США

30.01 По­че­му в ми­ро­вой эко­но­ми­ке все хо­ро­шо и бу­дет еще луч­ше

30.01 СМИ: ис­сле­до­ва­ния до­ка­за­ли при­част­ность пра­ви­тель­ства Си­рии к хи­м­а­та­кам

30.01 Бри­та­нии бу­дет ху­же за пре­де­ла­ми ЕС при лю­бом сце­на­рии – от­чет пра­ви­тель­ства

30.01 Каж­дый вто­рой грек пред­по­чи­та­ет арен­до­вать не­дви­жи­мость из-за на­ло­гов

30.01 Юж­ная Осе­тия уже Рос­сия: По­че­му Л-ДНР это не све­тит

30.01 Ве­не­су­эль­ская ва­лю­та обес­це­ни­ва­ет­ся еже­ми­нут­но

30.01 Санк­ции США обо­шлись рос­сий­ской обо­рон­ке в мил­ли­ар­ды дол­ла­ров

30.01 Мин­фин США опуб­ли­ко­вал кремлев­ский спи­сок лиц, ко­то­рые мо­гут по­пасть под санк­ции

29.01 Вол­кер: в Ва­шинг­тоне счи­та­ют, что Рос­сия не сде­ла­ла "аб­со­лют­но ничего" для уре­гу­ли­ро­ва­ния си­ту­а­ции на Дон­бас­се

29.01 Fitch по­вы­си­ло рей­тинг Бе­ла­ру­си

• дальше…

30.01 Ры­нок но­востро­ек Ки­е­ва: глав­ные ито­ги 2017 го­да

25.01 Ко­мис­сия Ки­ев­со­ве­та под­дер­жа­ла пе­ре­име­но­ва­ние аэро­пор­та Жу­ля­ны

24.01 Еди­ный элек­трон­ный би­лет за­ра­бо­та­ет в Ки­е­ве к се­ре­дине го­да - Клич­ко

24.01 Ито­ги рын­ка не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва в 2017 го­ду. Про­гноз на 2018 год

24.01 Big Mac index: грив­ня не­до­оце­не­на на 69%

23.01 Укра­и­на под­ня­лась на 4 по­зи­ции в рей­тин­ге луч­ших стран ми­ра

23.01 Укра­и­на опу­сти­лась на 46 ме­сто в топ-50 са­мых ин­но­ва­ци­он­ных эко­но­мик ми­ра

23.01 Ко­ли­че­ство но­востро­ек в Ки­е­ве в 2017г вы­рос­ло на 27% - экс­пер­ты

23.01 Ки­ев­ский мет­ро­по­ли­тен объ­явил тен­дер на стро­и­тель­ство мет­ро на Ви­но­гра­дарь

22.01 Укра­и­на ве­дет пе­ре­го­во­ры о ли­бе­ра­ли­за­ции ви­зо­во­го ре­жи­ма с 20 стра­нам - Клим­кин

17.01 Укра­и­на вер­ну­ла свою при­вле­ка­тель­ность для меж­ду­на­род­но­го ри­тей­ла

12.01 Внед­рить си­сте­му элек­трон­но­го би­ле­та в Ки­е­ве пла­ни­ру­е­стя во вто­ром квар­та­ле 2018 го­да

12.01 Па­вел Фукс ку­пил долг ки­ев­ско­го мет­ро в 1,8 млрд

09.01 Пол­но­цен­ный за­пуск Wi-Fi в ки­ев­ском мет­ро сно­ва пе­ре­но­сит­ся

09.01 Укра­и­на за­ня­ла пер­вое ме­сто в рей­тин­ге пас­пор­тов сре­ди стран СНГ и 44-е в ми­ре - Henley & Partners

• дальше…

09:34 Ви­зит с на­ме­ком. Что Фран­циск хо­тел ска­зать Ки­рил­лу, схо­див в го­сти к гре­ко-ка­то­ли­кам

08:43 Ве­шать по­ро­хо­бо­тов? С кем бу­дут во­е­вать штур­мо­ви­ки Би­лец­ко­го

30.01 Тай­ны пар­тий­ных кар­ма­нов. По­че­му укра­ин­ские пар­тии не на­учи­лись жить по-чест­но­му

30.01 Как в Укра­ине на­учи­лись де­лать Апа­чи из ста­рых со­вет­ских Ми

30.01 Как из ра­кет для МиГов сде­ла­ли зе­нит­ный Град

30.01 Опло­ты и ПТРК: Что скры­ва­ет­ся в но­вом обо­рон­ном Гос­за­ка­зе

30.01 Юж­ная Осе­тия уже Рос­сия: По­че­му Л-ДНР это не све­тит

30.01 Мин­фин США опуб­ли­ко­вал кремлев­ский спи­сок лиц, ко­то­рые мо­гут по­пасть под санк­ции

29.01 Вол­кер: в Ва­шинг­тоне счи­та­ют, что Рос­сия не сде­ла­ла "аб­со­лют­но ничего" для уре­гу­ли­ро­ва­ния си­ту­а­ции на Дон­бас­се

29.01 Наші в Да­восі: Чим запам'ята­ла­ся Україна на Все­світньо­му еко­номічно­му фо­румі

29.01 О чем за­был Сур­ков и про­мол­чал Вол­кер

29.01 Да­вос на­дежд и опа­се­ний. По­че­му на фо­ру­ме Укра­и­ны бы­ло мно­го, а Рос­сии - ма­ло

29.01 Кап­кан на мед­ве­дя. По­че­му рос­сий­скую де­ле­га­цию не вер­нут в ПАСЕ

29.01 Дру­гий строк для “дру­га Путіна”: чим не­без­печ­на пе­ре­мога Міло­ша Зе­ма­на

26.01 Де­бан­де­ри­за­ция Поль­ши: Что озна­ча­ет для Укра­и­ны ре­ше­ние поль­ских по­пули­стов

• дальше…

10:35 По­ка­за­ны бо­ли­ды Фор­му­лы-Е но­во­го по­ко­ле­ния

08:06 Ха­ке­ры по­пы­та­лись про­дать по­хи­щен­ную с бир­жи Coincheck крип­то­ва­лю­ту на ше­сти крип­то­бир­жах

30.01 SEC через суд до­би­лась за­мо­роз­ки ак­ти­вов по­до­зри­тель­но­го ICO на $600 млн

30.01 Объ­ем хи­ще­ний в Укра­ине с ис­поль­зо­ва­ни­ем со­ц­и­н­же­не­рии и ин­тер­не­та в 2017 г. удво­ил­ся

30.01 Ха­кер по­хи­тил $4 млн в крип­то­ва­лю­те IOTA с по­мо­щью хит­ро­ум­но­го фишин­га

30.01 Но­вые бен­зи­но­вые Маз­ды ста­нут эко­ло­гич­нее элек­тро­ка­ров

30.01 В США за­фик­си­ро­ва­ны пер­вые ата­ки jackpotting на бан­ко­ма­ты

29.01 В Ве­ли­ко­бри­та­нии со­вер­ше­но во­ору­жен­ное ограб­ле­ние бит­ко­ин-трей­де­ра

29.01 PwC: К 2040 го­ду го­род­ской транс­порт станет бес­пи­лот­ным‍

29.01 Пред­став­ле­на ре­ин­кар­на­ция мик­ро­ка­ра BMW Isetta – элек­тро­кар Microlino

29.01 В США мо­гут за­пре­тить про­да­жу га­д­же­тов с труд­но­за­ме­ня­е­мой ба­та­ре­ей

26.01 Бес­пи­лот­ные ми­ни-ав­то­бу­сы на­ча­ли пе­ре­во­зить пас­са­жи­ров в Сток­голь­ме

25.01 Vivo X20 Plus UD, пер­вый в ми­ре смарт­фон с дак­ти­ло­ско­пом под экра­ном, пред­став­лен офи­ци­аль­но

25.01 Элек­тро­ка­ры ки­тай­ской Great Wall раз­ра­бо­та­ют в Ев­ро­пе

25.01 DJI по­ка­за­ла Mavic Air: ком­пакт­ный дрон с 4K и управ­ле­ни­ем же­ста­ми за $800

• дальше…

29.01 Пер­вые ме­ся­цы на ра­бо­те: 10 за­дач для но­вич­ка

25.01 Со­зда­тель Ми­ви­ны стал са­мым бо­га­тым че­ло­ве­ком Вьет­на­ма

24.01 Ин­струк­ция раз­вед­ки США по ор­га­ни­за­ции ди­вер­сий в ва­шем офи­се

19.01 О чем не сто­ит го­во­рить на ра­бо­те: 8 со­ве­тов

16.01 Как су­деб­ная ре­фор­ма по­вли­я­ет на вы­яс­не­ние от­но­ше­ний ра­бот­ни­ков и ра­бо­то­да­те­лей

10.01 7 оши­бок, ко­то­рые мы со­вер­ша­ем при смене ра­бо­ты

05.01 Син­дром пче­ло­мат­ки: по­че­му на­чаль­ни­цы ме­ша­ют жен­щи­нам де­лать ка­рье­ру

05.01 Ра­бо­та бу­ду­ще­го: 10 на­вы­ков, не­об­хо­ди­мых в 2020 го­ду

04.01 Как Lego стал са­мым вли­я­тель­ным брен­дом

29.12 Ты­ся­чи то­по­вых сай­тов при­ни­ма­ют не­за­мет­ные контр­ме­ры про­тив бло­ки­ров­щи­ков ре­кла­мы

28.12 Ком­па­нии США ме­ня­ют под­ход к по­ис­ку CEO из-за про­бле­мы сек­су­аль­ных до­мо­га­тельств

22.12 Ка­ва­лер па­рик­махер­ских услуг: фе­но­мен успе­ха Toni & Guy

20.12 Про­фес­сии бу­ду­ще­го: че­му учить­ся, чтобы пре­успеть в кон­ку­рен­ции с ро­бо­та­ми

14.12 10 ка­честв, ко­то­рые не лю­бят ра­бо­то­да­те­ли

12.12 Ха­рак­тер мо­жет по­ме­шать ка­рье­ре

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно