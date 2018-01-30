Каждый второй грек предпочитает арендовать недвижимость из-за налогов

Согласно опросу, опубликованному Греческой федерацией собственности домовладельцев (POMIDA), доля греков, имеющих недвижимость, снизилась с 81,6% в 2006 году до 73,9% в 2018 году. 49% респондентов считают, что в настоящее время лучше арендовать жилье из-за налога на имущество, который в последние годы удвоился, а 42% по-прежнему предпочитают собственный дом.

Три из десяти участников опроса заявили, что готовы продать свою недвижимость даже по низкой цене, а затем снимать жилье, поскольку средняя арендная плата в Греции в последние годы снизилась на 40%.

Только 20,3% греков сегодня готовы покупать недвижимость. В 2009 году этот показатель составлял 53,5%.

38,3% респондентов заявили, что в 2018 году они продолжат платить налоги на недвижимость. 25,4% ответили, что они определенно не смогут этого сделать, поскольку из-за продолжительной экономии средств банковские депозиты, которые были использованы для уплаты налогов, израсходованы.

28,7% владельцев жилья по-прежнему вынуждены выплачивать ипотеку, и 24% этих владельцев не могут выполнить обязательства перед банком.

Каждый второй грек сказал, что, хотя собственность стала обязательством для местных жителей, интерес иностранных инвесторов, в частности, к недвижимости на островах и приморских территориях, будет расти в ближайшие несколько лет.