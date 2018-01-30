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Санкции США обошлись российской оборонке в миллиарды долларов
08:18 30.01.2018 |
Принятие в США закона, предусматривающего введение санкций против военно-промышленного комплекса России, уже привело к срыву сделок на миллиарды долларов. Об этом заявила в понедельник официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт, передает агентство Reuters.
«Сегодня мы уведомили конгресс, что этот закон и его реализация сдерживают сделки российского ВПК. По нашим оценкам, с момента принятия этого закона иностранные государства отказались от запланированных или объявленных покупок продукции российского ВПК на несколько миллиардов долларов», - заявила Нойерт.
Она отметила, что этот эффект только начинает проявляться, поскольку на заключение крупных оборонных сделок обычно уходит много времени. «С этой точки зрения если закон работает, то вводить санкции против конкретных организаций или людей не потребуется, поскольку законодательство, по сути, служит сдерживающим фактором», - отметила представитель госдепартамента. Как отмечает агентство Reuters, этим заявлением администрация Белого дома дала понять, что не планирует вводить новые санкции против российского оборонного сектора.
В августе 2017 г. президент США Дональд Трамп подписал закон «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATS). По этому закону Вашингтон с 29 января может вводить санкции против компаний и физлиц из любой страны за значительные сделки с предприятиями российского ВПК.
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