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Росс: реальный протекционист - Китай, а не США
13:09 25.01.2018 |
Любая протекционистская повестка дня в США меркнет в сравнении с китайской, заявил министр торговли США Уилбур Росс на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Китайцы довольно долгое время отлично проявляли себя в риторике о свободной торговле, но еще лучше им удается протекционистская политика, - цитирует Росса Bloomberg. - Каждый раз, когда США делают что-либо для решения проблемы, нас называют протекционистами".
"Мы хотели бы стать лидерами в обеспечении большей честности и справедливости мировой торговой системы для всех участников", - сказал он.
Министр торговли США попросил других участников форума, включая главу Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо, быстро назвать страну, которая проводит менее протекционистскую политику, чем США, но не получил ответа. Затем Росс сослался на исследование более чем 20 продуктов. Оно показало, что Китай установил более высокие тарифы по всем, кроме двух продуктов в списке, Европа - по всем, кроме четырех.
Президент США ранее решил ввести пошлины на импорт в страну солнечных панелей и стиральных машин. Росс заявил на форуме в Давосе, что в перспективе будут приняты новые меры.
Несмотря на это, Китай надеется на "урожайный год" для новых торговых сделок, заявило Министерство коммерции КНР.
Китай не хочет эскалации торговых трений с США и надеется преодолеть разногласия "конструктивным" путем, сказал официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн на пресс-конференции в четверг.
"Китай всегда оставляет дверь для диалога и коммуникаций открытой", - отметил он.
Тем не менее, по его словам, Китай по-прежнему намерен принимать соответствующие меры для противодействия односторонним, протекционистским действиям, которые противоречат правилам ВТО.
В среду экономический советник председателя КНР Лю Хэ сообщил на ВЭФ, что в этом году страна проведет больше экономических реформ, чем ожидалось.
Американские чиновники противостоят глобальной элите со своей повесткой дня "Америка прежде всего" (America First).
"Торговые войны ведутся каждый день, - заявил Уилбур Росс в среду. - Таким образом, торговая война уже идет какое-то время, разница в том, что американские войска теперь занимают оборону".
Этот сигнал президент США Дональд Трамп, вероятно, подаст лично в пятницу, выступая на форуме в Давосе.
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