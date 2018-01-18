Apple сообщила, что заплатит разовый налог в размере $38 млрд на прибыль, которую она намерена вернуть в США

Кроме того, компания запланировала $30 млрд капиталовложений в США в ближайшие пять лет, благодаря чему будет создано 20 тыс. рабочих мест.

Apple также проинформировала сотрудников о выплате бонуса в размере $2,5 тыс. в форме акций с ограниченными правами в связи с налоговой реформой в США, смягчающей налоговый режим для компаний, сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается в сообщении компании, из заявленных $30 млрд свыше $10 млрд будут инвестированы в центры обработки данных в США. Кроме того, созданный в прошлом году фон инвестиций в передовые технологии производства будет увеличен с $1 млрд до $5 млрд.

При этом компания утверждает, что ее прямой вклад в экономику США за пять лет превысит $350 млрд - именно эта сумма привлекла внимание президента Дональда Трампа, хвалебно отозвавшегося об Apple в Твиттере. Учитываются все существующие расходы, в том числе около $55 млрд в 2018 г., и новые инвестиции, но не налоговые выплаты компании и ее сотрудников и партнеров.

На 30 сентября 2017 г. за пределами США находились 94% денежных средств и эквивалентов Apple - $252,3 млрд. В ноябре Apple уже сообщала, что выделила $36 млрд, чтобы покрыть уплату отложенных налогов. В среду компания не пояснила, какую часть этой прибыли она намерена вернуть в США, пишет The Wall Street Journal. Номинально 15,5% налога в размере $38 млрд соответствует общей сумме в $245,2 млрд.

Почти $200 млрд из находящихся за рубежом средств привязаны к долгосрочным вложениям, в том числе в US Treasuries. Как пишет The Wall Street Journal, компания вряд ли захочет закрывать такие позиции. Apple сообщила, что инвестиции будут включать строительство офиса, где поначалу будут размещаться операции по обслуживанию клиентов, а также $10 млрд на дата-центры на территории США.

Крупнейшим налогоплательщиком Apple стала сравнительно недавно: на фоне низких цен на нефть она обогнала традиционного лидера по этому показателю - ExxonMobil. Ее налоговые выплаты в связи с возможной репатриацией прибыли будут рекордными в истории страны.

Что касается рабочих мест, то в настоящее время штат Apple в США составляет около 84 тыс. человек, в мире - 132 тыс. Apple любит говорить о "создании рабочих мест", но на языке компании такие заявления не равнозначны принятию в штат новых сотрудников, передает "Интерфакс". Так, на сайте Apple утверждается, что ее деятельность поддерживает 2 млн рабочих мест, однако значительный объем обеспечивается "экосистемой магазина приложений App Store".

Более $10 млрд Apple намерена инвестировать в постройку центров обработки данных на территории США. При этом все американские объекты будут на 100% обеспечиваться энергией за счет возобновляемых источников.

Аналитики сомневаются, что Apple решится сразу увеличить штат почти на четверть, поэтому 20 тыс. новых рабочих мест, скорее всего, включают всех, кто будет занят на строительстве и обеспечении работы нового технопарка.

Акции Apple подорожали на 1,7% в среду, обновив рекорд на уровне $179,10. Капитализация компании является самой большой в мире - $911 млрд.