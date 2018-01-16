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Китай увеличивает долг госпредприятий
17:30 16.01.2018 |
Поскольку сокращение использования заемных средств не упоминалось в новой экономической программе председателя КНР Си Цзиньпина в декабре, стало ясно, что политическая борьба между сторонниками реформ и сторонниками роста завершилась победой последних, пишет ZeroHedge.
В краткосрочной перспективе рост ВВП может быть увеличен за счет наращивания объемов кредитования и инвестиций.
Однако в долгосрочной перспективе кредитование и инвестиции не могут стимулировать рост ВВП, если это приведет к накоплению "плохих" долгов, которые будут списаны.
Вопрос заключается в том, сколько сейчас "плохих" долгов у Китая и сколько еще появится в предстоящие годы.
Прибыль предприятий частного сектора выросла на 18% в период с 2011 по 2016 гг. В то же время прибыль государственных предприятий упала на 33%.
Между тем, доля роста корпоративных долговых обязательств, приходящаяся на государственные предприятия, выросла с 59% в 2010 г. до 80% в 2016 г. Это противоположность тому, что можно было бы ожидать в условиях рыночной экономики.
Объем невозвратных кредитов в Китае растет. Учитывая, что Китай предоставляет новые кредиты компаниям с наименьшей способностью их возвращать, это создает риски долгового кризиса.
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|Китай увеличивает долг госпредприятий
Поскольку сокращение использования заемных средств не упоминалось в новой экономической программе председателя КНР Си Цзиньпина в декабре, стало ясно, что политическая борьба между сторонниками реформ и сторонниками роста завершилась победой последних.
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