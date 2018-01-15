Китай заблокирует платформы для торговли криптовалютой

Китай ужесточает контроль над торговлей криптовалютами: новые меры коснутся онлайн-платформ и мобильных приложений, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В прошлом году китайские регуляторы решили закрыть криптовалютные биржи. Однако недавно власти страны отметили рост активности на альтернативных площадках.

Правительство планирует заблокировать доступ к местным и офшорным платформам, которые позволяют вести централизованную торговлю, рассказали источники Bloomberg, не уточнив, как власти определяют такие платформы.

Власти также примут меры в отношении физических лиц и компаний, которые предоставляют услуги маркетмейкинга, расчета и клиринга для централизованной торговли, сказали источники. По их словам, эти меры не коснутся небольших одноранговых транзакций.

Регуляторы по всему миру усиливают контроль над криптовалютами на фоне опасений по поводу чрезмерных спекуляций, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

До начала прошлого года Китай был самым активным рынком для биржевой торговли биткоинами. В стране по-прежнему действуют одни из крупнейших майнеров биткоинов. Однако они начали рассматривать другие рынки, поскольку местные власти призвали к ограничению отрасли.