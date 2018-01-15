Китай ужесточает регулирование банковской отрасли

Банковский регулятор Китая пообещал в 2018 г. продолжить борьбу с злоупотреблениями в отрасли объемом $38 трлн. Меры регулятора затронут все - от плохого корпоративного управления и нарушения кредитной политики до перекрестного владения рискованными финансовыми продуктами, пишет Bloomberg.

Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC) обнародовала приоритеты регулирования на год в своем заявлении в субботу. Речь идет, в частности, о проверке источников финансирования акционеров банков и того, получили ли они свои доли в соответствии с установленными правилами.

Комиссия также сосредоточится на проверке соблюдения банками правил, которые ограничивают выдачу кредитов застройщикам, местным правительствам, отраслям с избыточными производственными мощностями и некоторым покупателям жилья.

Кроме того, в числе приоритетов CBRC изучение межбанковских операций и бизнеса банков по управлению активами.

Заявление CBRC, сделанное в минувшие выходные, охватывает почти все аспекты ежедневных операций банков, написали аналитики Bocom International Holdings Co. Жаклин Ван и Ханна Хан в своей записке.

"Мы полагаем, что трудности для небольших банков в нынешней нормативной среде остаются значительными", - написали они, отметив, что ограничения на забалансовые кредиты и межбанковские операции могут негативно повлиять на прибыльность банков.

Финансовые регуляторы Китая начали 2018 г. с введения ряда правил для устранения лазеек, обнаруженных в ходе прошлогодней кампании по сокращению использования заемных средств. Аналитики предупреждают, что эти шаги затруднят для компаний привлечение финансирования и могут подорвать экономический рост.