Европа может ввести налог на пластик. С таким предложением, вызвавшем одобрение экологов, 10 января выступил один из комиссаров Еврокомиссии Гюнтер Эттингер (Günther Öttinger). Так Европа может отреагировать на решение властей Китайской народной республики: с 2018 года КНР прекратила ввоз 24 видов отходов, включая неотсортированный пластиковый мусор.

Компромисса не вышло

О своем шаге КНР уведомила Всемирную торговую организацию еще летом 2017 года, сославшись на то, что импортируемый мусор слишком опасен. Правда заключается еще и в том, что объемы создаваемого мусора резко выросли и в самом Китае, достигнув невообразимых 200 миллионов тонн отходов ежегодно.

К этому количеству прибавлялось больше половины (56 процентов) всего мирового мусора, поступавшего на экспорт. Только пластиковых отходов поступало в Китай свыше 7 миллионов тонн, из них около полутора миллионов тонн - из Евросоюза. ЕС пытался договориться с властями КНР о том, чтобы установить переходный этап в несколько лет для того, чтобы европейцы успели подготовить собственные перерабатывающие мощности. Переговоры успехом не увенчались.

80 тысяч мусоровозов

Вот Германия и задумалась о том, куда деть свой пластиковый мусор, потому что именно для нее решение Пекина станет особенно серьезным вызовом. Ежегодно в ФРГ образуется 6 миллионов тонн отходов из пластика. Простые немцы особенно и не задумывались над тем, как утилизируется использованный пластик, учитывая, что в стране везде стоят контейнеры для раздельной утилизации мусора. Но если с переработкой бумаги и стекла в Германии дела обстоят более или менее хорошо, то доля переработанного пластика в ФРГ, по данным Eurostat, - меньше половины от общего объема. Тот факт, что четверть всего производимого в стране пластикового мусора отправлялось на переработку за границу, мог стать неприятным сюрпризом для тех, кто считал Германию образцовой в вопросах утилизации отходов.

В 2016 году 750 тысяч тонн мусора было отправлено в Китай. В основном это были пластиковые бутылки. Как подсчитал комментатор одной из немецких газет, они могли бы набить до отказа 80 тысяч мусоровозов. Заменить такой простой способ утилизации пластикового мусора пока нечем.

Мусорный коллапс отменяется

Будут ли улицы Гамбурга, Мюнхена или Кёльна забиты мусором, и будут ли они выглядеть, как Неаполь в свои худшие дни? Вряд ли, успокаивает, например, Йорг Лахер (Jörg Lacher) из Федерального объединения компаний по утилизации отходов и использованию вторсырья. "Сложности у нас будут, но мы не ожидаем, что частному потребителю некуда будет сдать свои пакеты с мусором".

Немцы - в лидерах по количеству пластиковых отходов на человека: 37,4 кг ежегодно, выше среднего по ЕС. Но перерабатывают они всего лишь чуть больше трети такого мусора, хотя на бумаге почти половину (49 процентов) - благодаря экспорту в Китай, который теперь резко сократится.

Но куда девать мусор: его можно сжигать, прессовать и складывать под землей или перерабатывать. Сжигать - плохой вариант. Это испортит приукрашенную статистику, в которой экспорт в Китай фиксировался как "переработка", хотя никто на самом деле не знает, что именно происходило с вывозимым туда мусором. Мусоросжигательные заводы в Германии, по данным представителей отрасли, загружены практически полностью.

Переработка мусора подорожает

Предвосхищая китайское предупреждение о прекращении импорта мусора, немецкие предприятия стали перенаправлять пластиковые отходы на переработку внутри страны. Это увеличило спрос. Если раньше переработчики мусора покупали у сортировочных компаний необработанное вторсырье, то сегодня за него переработчикам готовы доплачивать.

В итоге, расходы на переработку вторсырья выросли только в прошлом году на 10-15 процентов и, как ожидают в отрасли, вырастут в текущем году. "У Германии и так самая дорогостоящая система утилизации мусора, теперь она станет еще дороже", - сказал газете FAZ Экхард Хойзер (Eckhard Heuser), главный исполнительный директор объединения молочной промышленности.

Причина ожидаемого подорожания кроется еще и в том, что в конце 2018 года в Германии вступит в силу новый закон о мусоре. Поэтапно доля переработки мусора в Германии должна вырасти к 2022 году с нынешних 36 до 63 процентов.

Расходы производители наверняка постараются переложить на потребителей. Для них это означает: продукты в пластиковой упаковке могут вырасти в цене. Правда, никто не знает, будет ли этот рост ощутимым. Сегодня стоимость утилизации одного пластикового стаканчика из-под йогурта ниже евроцента, как подсчитал представитель самой известной в Германии системы переработки мусора, Der grüne Punkt.

Нужна эволюция системы

Но даже если появятся новые заводы, и немецкая система переработки пластиковых отходов справится с возросшими объемами, то остается вопрос, куда девать полученное в результате вторсырье, имеющее форму гранулята. Производители жалуются, что без государственных субсидий их продукт не выдержит конкуренции с новым сырьем. Сегодня производство одной тонны пластикового гранулята из вторсырья обходится в 60-80 евро. У вторсырья не такое стабильное качество, и его используют только в производстве оконных рам, пластиковых труб и поддонов, но не в пищевой промышленности или сфере потребительских товаров.

Тем не менее, эксперты уверены, что решение Пекина скорее всего приведет к новому толчку в техническом развитии Европы. Как минимум один производитель бытовой техники использует пластик из вторсырья для упаковки продуктов. Государственные квоты на использование такой продукции могли бы дополнительно помочь, уверены в отрасли.

Возможно также, что немцы найдут способы сократить использование пластика в повседневной жизни: например, меньше покупать фасованные продукты, беря их в собственную тару многоразового использования. Особенно, если цена на фасовку ощутимо вырастет.