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Города КНР достигли экологических норм в конце года
16:53 10.01.2018 |
Все 28 китайских городов смогли удовлетворить требования зимней кампании властей страны по борьбе с загрязнением воздуха, они достигли целевых показателей качества воздуха в период с октября по декабрь, передает Reuters.
В то же время погодные условия начала 2018 года могут создать проблемы для выполнения поставленных целей, о чем говорится в заявлении министерства окружающей среды.
28 городам на севере Китая было необходимо снизить концентрацию опасных частиц, известных как PM2,5, на 10-20% в период с октября 2017 года по март 2018 года. В этих городах с началом зимнего периода сократилось промышленное производство, снизился уровень трафика и использования угля в попытке ограничить рост смога.
Министерство охраны окружающей среды (MEP) сообщило, что все города превысили свои целевые показатели в течение последних трех месяцев 2017 года, при этом средняя концентрация в регионе превысила 71 микрограмм на кубический метр, что на 34,3% меньше, чем отмечалось годом ранее.
Однако министерство, сославшись на метеорологов, заявляет, что неблагоприятная погода, включая относительно теплые температуры в январе и феврале, как ожидается, затруднит борьбу с распространением смога.
В министерстве заявили, что Шицзячжуан, один из самых загрязненных городов Китая и столица индустриальной провинции Хэбэй, продемонстрировал самое большое улучшение в конце 2017 года, а уровень PM2,5 упал на 54,8% в годовом исчислении за октябрь-декабрь, более чем в два раза превысив целевой уровень в 25%.
Однако средние концентрации PM2,5 в Шицзячжуане оставались на уровне 85 микрограмм, что выше, чем в Китае по стандарту в 35 микрограмм, а также 10 микрограмм, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
В столице, Пекине, в течение трех месяцев PM2,5 упал на 53,8%. Городские экологические чиновники заявили на прошлой неделе, что этого удалось достичь за счет более благоприятных погодных условий.
Пекин решил приостановить строительство крупных общественных проектов в городе в зимний период 2017-2018 годов в попытке улучшить качество воздуха в столице. Строительство дорог и водных объектов, а также снос жилья запрещены на срок с 15 ноября по 15 марта в шести основных районах города и пригородах.
Этот период охватывает четыре месяца, когда в жилые дома и другие здания города подается отопление.
Китай уже четвертый год пытается бороться с загрязнением воздуха в городах, чтобы обратить вспять ущерб, нанесенный десятилетиями беспрепятственного экономического роста, и устранить опасения по поводу того, что опасный смог и широко распространенное загрязнение воды и почвы ежегодно приводят к сотням тысяч ранних смертей.
Сокращение производственной активности ради снижения уровня выбросов и ужесточение экологических норм поддержат прибыли крупных промышленных компаний по мере роста цен производителей, заявила Яо Вэй, главный экономист по Китаю в SocGen. Она отметила, что кампания китайских властей приведет к заметному шоку в поставках.
"Китайское правительство очень серьезно относится к борьбе с загрязнением", - написала Яо. Это будет "более чем временной целью для нынешнего руководства". Замедление роста станет необходимой жертвой для поддержания социальной стабильности в среднесрочной перспективе, уверена экономист.
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