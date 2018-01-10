Финансовые новости
- |
- 10.01.18
- |
- 07:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ЦБ Китая обвалил курс юаня: зачем и для чего?
20:31 09.01.2018 |
Курс китайского юаня обвалился, после того как Народный банк Китая изменил режим управления курсом национальной валюты.
Курс юаня продемонстрировал самое сильное падение за последние два месяца. Котировки могут меняться на 2% в день в любую сторону. Что же произошло?
ЦБ Китая поручил некоторым кредиторам, которые вносят вклад в расчет справочного курса юаня, скорректировать использование "контрциклического фактора" так, чтобы это не оказывало влияния на механизм, известный как фиксинг, утверждают собеседники агентства Bloomberg. По их словам, изменение уже вступило в силу.
Напомним, что так называемый "контрциклический фактор" был введен в конце мая 2017 г., после того как агентство Moody's понизило рейтинг Китая. Пекин принял эти меры с целью ограничить действия финансовых манипуляторов, а также предотвратить отток капитала из страны.
Как отмечали аналитики, использование этого фактора дало Народному банку Китая больше возможностей для контроля за курсом валюты. Однако это подорвало прежние попытки сделать юань в большей степени зависящим от рыночных факторов.
Ниже приведет график, на котором видно, как вел себя курс юаня до и после введения "контрциклического фактора".
Эксперты считают, что действия Народного банка Китая свидетельствуют о том, что монетарные власти страны не более не видят повышенного давления на курс валюты и уверены в том, что волатильность курса будет находиться на приемлемых уровнях.
Итак, сегодня курс юаня упал на 0,4% до 6,5258 за доллар, это самое сильное падение с 3 ноября прошлого года. Офшорный курс юаня упал на 0,5%, максимума с сентября.
Почему же юань упал, а не укрепился? Эксперты сходятся во мнении, что сегодняшнее падение курса как раз связано с тем, что юань был слишком силен в последние месяцы, хотя, возможно, это доллар был очень слаб.
К слову, в 2017 г. китайская валюта впервые за четыре года показала рост, а в понедельник она достигла четырехмесячного максимума.
Сейчас, если юань будет слабеть, это будет на руку властям, они позволят ему слабеть, но только до тех пор, пока не придет время снова вмешаться.
Так, по мнению аналитиков Nomura Holdings, изменение в механизме курсообразования приведет к росту волатильности и, скорее всего, приведет к оттоку капитала. Впрочем, вероятно, у монетарных властей КНР свое мнение на этот счет.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|После Рождества банкиры повышают курс доллара на межбанке и ждут новую выручку
ТОП-НОВОСТИ
|Укрепление гривни может начаться в конце января - начале февраля - банкиры
|НАБУ завершила расследование дела Мартыненко
|Рост цен производителей в Украине в 2017г замедлился до 16,5% – Госстат
|Инфляция в Украине в 2017г ускорилась до 13,7% – Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЦБ Китая обвалил курс юаня: зачем и для чего?
|Подъем Ардзинбы: Зачем Путину нужен молодой генерал-неудачник
|Как Ким Чен Ын всех переиграл
|Китайские майнеры начали покидать страну под давлением властей
|Перестановки в польском кабмине. Убрали министра иностранных дел Ващиковского, министра обороны Мацеревича и некоторых других
|Валютные резервы Китая в декабре выросли 11-й месяц подряд, прибавив за год более $129 млрд
|Российскую базу в Сирии атаковали высокотехнологичные дроны? Сомнительно
Это интересно
|Синдром пчеломатки: почему начальницы мешают женщинам делать карьеру
|Apple признала уязвимость почти всех своих систем
|Работа будущего: 10 навыков, необходимых в 2020 году
|Представлен смартфон Nokia 6 второго поколения
|Как Lego стал самым влиятельным брендом
|Bloomberg: Google в 2016 году увела в офшоры 16 млрд евро
|Шэньчжэнь первым в мире полностью перешел на электробусы: их в городе насчитывается 16359 штук