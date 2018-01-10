ЦБ Китая обвалил курс юаня: зачем и для чего?

Курс китайского юаня обвалился, после того как Народный банк Китая изменил режим управления курсом национальной валюты.

Курс юаня продемонстрировал самое сильное падение за последние два месяца. Котировки могут меняться на 2% в день в любую сторону. Что же произошло?

ЦБ Китая поручил некоторым кредиторам, которые вносят вклад в расчет справочного курса юаня, скорректировать использование "контрциклического фактора" так, чтобы это не оказывало влияния на механизм, известный как фиксинг, утверждают собеседники агентства Bloomberg. По их словам, изменение уже вступило в силу.

Напомним, что так называемый "контрциклический фактор" был введен в конце мая 2017 г., после того как агентство Moody's понизило рейтинг Китая. Пекин принял эти меры с целью ограничить действия финансовых манипуляторов, а также предотвратить отток капитала из страны.

Как отмечали аналитики, использование этого фактора дало Народному банку Китая больше возможностей для контроля за курсом валюты. Однако это подорвало прежние попытки сделать юань в большей степени зависящим от рыночных факторов.

Ниже приведет график, на котором видно, как вел себя курс юаня до и после введения "контрциклического фактора".

Эксперты считают, что действия Народного банка Китая свидетельствуют о том, что монетарные власти страны не более не видят повышенного давления на курс валюты и уверены в том, что волатильность курса будет находиться на приемлемых уровнях.

Итак, сегодня курс юаня упал на 0,4% до 6,5258 за доллар, это самое сильное падение с 3 ноября прошлого года. Офшорный курс юаня упал на 0,5%, максимума с сентября.

Почему же юань упал, а не укрепился? Эксперты сходятся во мнении, что сегодняшнее падение курса как раз связано с тем, что юань был слишком силен в последние месяцы, хотя, возможно, это доллар был очень слаб.

К слову, в 2017 г. китайская валюта впервые за четыре года показала рост, а в понедельник она достигла четырехмесячного максимума.

Сейчас, если юань будет слабеть, это будет на руку властям, они позволят ему слабеть, но только до тех пор, пока не придет время снова вмешаться.

Так, по мнению аналитиков Nomura Holdings, изменение в механизме курсообразования приведет к росту волатильности и, скорее всего, приведет к оттоку капитала. Впрочем, вероятно, у монетарных властей КНР свое мнение на этот счет.