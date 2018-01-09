Валютные резервы Китая в декабре выросли 11-й месяц подряд, прибавив за год более $129 млрд

Валютные резервы Китая в декабре 2017 года увеличились по итогам одиннадцатого месяца подряд, завершив год ростом на фоне ужесточения мер по контролю движения капитала властями страны.

Согласно данным Народного банка Китая (НБК), объем резервов повысился на $20,7 млрд по сравнению с декабрем - до $3 трлн 139,9 млрд, что является максимумом с сентября 2016 года.

В ноябре рост валютных резервов КНР составил $10 млрд.

По итогам всего 2017 года объем резервов увеличился на $129,4 млрд.

Валютные резервы Китая устойчиво повышались с января прошлого года, когда их размер впервые почти за шесть лет опустился ниже $3 трлн на фоне действий НБК по поддержке юаня.

Китайским властям удалось ограничить отток капитала из страны благодаря жестким мерам контроля, а укрепление юаня относительно доллара США сократило необходимость использования валютных резервов для поддержки курса нацвалюты.

Курс юаня к доллару США в 2017 году вырос на 6,8%.

Государственное управление валютного контроля КНР (SAFE) ожидает, что валютные резервы, а также платежный баланс, останутся стабильными в этом году.