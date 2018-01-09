Валютные резервы Китая в декабре выросли 11-й месяц подряд, прибавив за год более $129 млрд

Согласно данным Народного банка Китая (НБК), объем резервов повысился на $20,7 млрд по сравнению с декабрем - до $3 трлн 139,9 млрд, что является максимумом с сентября 2016 года.
В ноябре рост валютных резервов КНР составил $10 млрд.
По итогам всего 2017 года объем резервов увеличился на $129,4 млрд.
Валютные резервы Китая устойчиво повышались с января прошлого года, когда их размер впервые почти за шесть лет опустился ниже $3 трлн на фоне действий НБК по поддержке юаня.
Китайским властям удалось ограничить отток капитала из страны благодаря жестким мерам контроля, а укрепление юаня относительно доллара США сократило необходимость использования валютных резервов для поддержки курса нацвалюты.
Курс юаня к доллару США в 2017 году вырос на 6,8%.
Государственное управление валютного контроля КНР (SAFE) ожидает, что валютные резервы, а также платежный баланс, останутся стабильными в этом году.