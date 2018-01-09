Китайские майнеры начали покидать страну под давлением властей

Крупнейший китайский производитель майнингового оборудования Bitmain начал перенос своих мощностей за пределы страны. По словам сооснователя Bitmain Джихана Ву, компания уже открыла штаб-квартиру в Сингапуре, а также запустила майнинг-операции в США и Канаде. Об этом сообщает Bloomberg.

Кроме того, третий по величине в Китае майнинг-пул BTC.top открыл подразделение в Канаде. Другой крупный пул, ViaBTC, открыл филиалы в Исландии и США. Такие меры вызваны усилением давления китайских властей на криптоиндустрию.

Так, в уже прошлом году власти страны запретили первичные предложения монет, после чего свыше 90% местных ICO-стартапов вернули средства инвесторам. Кроме того, закрылись крупнейшие криптовалютные биржи Китая.

На прошлой неделе правительство страны выдвинуло несколько предложений, призванных ограничить экспоненциальный рост майнинг-индустрии. Так, некоторые чиновники предложили ограничить энергопотребление в этой отрасли и попросить местные ведомства «направить майнеров в сторону планомерного выхода из бизнеса».

«Мы выбрали Канаду из-за относительно низких затрат [на электроэнергию] и стабильности политики этой страны. Мы также рассматривали Иран и Россию», - заявил основатель BTC.Top Цзян Джур.