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Китайские майнеры начали покидать страну под давлением властей
15:36 09.01.2018 |
Крупнейший китайский производитель майнингового оборудования Bitmain начал перенос своих мощностей за пределы страны. По словам сооснователя Bitmain Джихана Ву, компания уже открыла штаб-квартиру в Сингапуре, а также запустила майнинг-операции в США и Канаде. Об этом сообщает Bloomberg.
Кроме того, третий по величине в Китае майнинг-пул BTC.top открыл подразделение в Канаде. Другой крупный пул, ViaBTC, открыл филиалы в Исландии и США. Такие меры вызваны усилением давления китайских властей на криптоиндустрию.
Так, в уже прошлом году власти страны запретили первичные предложения монет, после чего свыше 90% местных ICO-стартапов вернули средства инвесторам. Кроме того, закрылись крупнейшие криптовалютные биржи Китая.
На прошлой неделе правительство страны выдвинуло несколько предложений, призванных ограничить экспоненциальный рост майнинг-индустрии. Так, некоторые чиновники предложили ограничить энергопотребление в этой отрасли и попросить местные ведомства «направить майнеров в сторону планомерного выхода из бизнеса».
«Мы выбрали Канаду из-за относительно низких затрат [на электроэнергию] и стабильности политики этой страны. Мы также рассматривали Иран и Россию», - заявил основатель BTC.Top Цзян Джур.
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