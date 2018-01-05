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Китай вновь пообещал иностранным инвесторам возможность репатриации прибыли
16:46 05.01.2018 |
Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) в пятницу вновь пообещал иностранным инвесторам возможность перевода полученной в стране прибыли в другие государства.
Как говорится в сообщении НБК, такой подход будет способствовать увеличению прямых иностранных инвестиций в Китай и поможет восстановить доверие институциональных инвесторов к юаню.
Иностранные инвесторы регулярно жалуются на сложности с выводом прибыли из Китая, особенно после того, как в прошлом году Пекин ужесточил контроль за движением денежных средств, чтобы сдержать отток капитала.
Предполагается, что иностранные инвестиции поддержат рост экономики Китая в условиях переориентирования на внутренний спрос.
По данным информированных источников Bloomberg, знакомых с итогами декабрьского совещания в высших партийных кругах КНР, целевой показатель роста ВВП на 2018 год будет сохранен в формулировке "около 6,5%", как и в 2017 году.
Между тем Государственное статистическое управление КНР в пятницу заявило, что по итогам окончательного пересмотра ВВП Китая в 2016 году составил 74,36 трлн юаней ($7,52 трлн), то есть оказался на 54,2 млрд юаней меньше ранее объявленного показателя.
Темпы роста уточненного ВВП остались неизменными - 6,7% без учета ценовых изменений, отмечается в сообщении на сайте статуправления.
При этом валовая продукция сельского хозяйства и промышленности после уточнения изменилась незначительно, а в сфере услуг показатель уменьшился на 85,6 млрд юаней.
Подсчет годового ВВП в Китае проводится дважды: в первый раз даются предварительные оценки, во второй - окончательное подтверждение.
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