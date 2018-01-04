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Парламент Израиля принял закон о смертной казни за терроризм
09:22 04.01.2018 |
Парламент Израиля утвердил в предварительном чтении проект закона, который облегчает вынесение смертных приговоров за терроризм. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кнессета в среду, 3 января. За законопроект проголосовали 52 депутата, против были 49.
Если Кнессет окончательно примет новый закон, для вынесения смертного приговора будет достаточно решения двух судей военных трибуналов из трех. Кроме того, проект предусматривает, что смертный приговор будет нельзя смягчить. В настоящее время правом приговаривать подсудимых к смертной казни за убийство наделены израильские военные суды на западном берегу реки Иордан, причем для такого приговора требуется единогласное решение судей. В свою очередь агентство AFP отмечает, что смертные приговоры на западном берегу реки Иордан выносились крайне редко и еще ни разу не были исполнены. Кроме того, подчеркивает агентство, новый закон еще может быть отклонен Верховным судом Израиля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал законопроект. По его словам, терроризм является военным преступлением и исполнители терактов должны чувствовать "полную тяжесть закона".
ЕС осуждает планы Израиля
Евросоюз осудил данный законопроект. "Смертная казнь несовместима с человеческим достоинством. Она представляет собой негуманное и унизительное отношение, позволяет судебным ошибкам стать роковыми", - подчеркивается в микроблоге Twitter представительства ЕС в Израиле.
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