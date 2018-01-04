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Информация об агентстве
Народный банк Китая предложил ограничить подачу электричества биткоин-майнерам
17:28 03.01.2018 |
Центральный банк КНР намерен обсудить с региональными властями меры по ограничению потребления электроэнергии биткоин-майнерами. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечает агентство, в Народном банке Китая осознают, что не могут напрямую осуществлять контроль над подачей электроэнергии на майнинг-фермы. Тем не менее, ведомство намерено попросить местные органы власти заняться этим вопросом.
Власти КНР обеспокоены стремительно растущим спросом на относительно дешевое электричество со стороны биткоин-майнеров. По их мнению, из-за этого в ряде регионов страны могут случаться проблемы в работе энергетической инфраструктуры.
Напомним, в сентябре прошлого года Народный банк Китая запретил проведение в стране ICO, потребовав от местных краудсейл-платформ возвратить средства инвесторам. Это решение возымело серьезные последствия для некогда процветающей китайской криптоиндустрии и привело к тому, что многие местные криптобиржи попросту закрылись, либо перебрались в другие юрисдикции.
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