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Китай ужесточил правила снятия наличных из банкоматов за рубежом
11:27 03.01.2018 |
Государственное управление валютного контроля КНР ужесточило правила снятия за рубежом наличных денежных средств с личных банковских карт.
Эти шаги предпринимаются для ограничения отмывания денег, финансирования терроризма и уклонения от уплаты налогов.
Общая сумма снимаемых средств со всех принадлежащих одному лицу китайских банковских карт должна составлять не более 100 тыс. юаней ($15,37 тыс.) в год. В случае, если владелец карт превысит данный лимит в течение года, то снятие наличности за рубежом будет для него приостановлено на текущий и последующий год.
Данные правила вступили в силу 1 января 2018 года, сообщает агентство "Синьхуа".
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