Новый налог в Китае ударит по хедж-фондам

Хедж-фонды могут сильнее всего пострадать от нового 3%-го налога на некоторые инвестиционные доходы в Китае, пишет Bloomberg.

Новый налог будет взиматься с 1 января в рамках более широкого изменения того, как компании платят налоги в стране со второй по величине экономикой в мире. По-прежнему существуют неопределенности в отношении того, как будет применяться новый налог. Однако то, что известно о типе деятельности, подлежащей налогообложению, свидетельствует о том, что хедж-фонды могут пострадать от нового налога сильнее, чем другие управляющие активами, считает партнер Deloitte LLP в Пекине Натали Ю.

"Вся отрасль будет затронута, но хедж-фонды могут столкнуться с более значительными последствиями", - отметила Ю.

Стратегии, которые используют хедж-фонды, означают, что, скорее всего, больше их доходов будет облагаться налогом по новым правилам по сравнению с другими механизмами управления активами, сказала она. Кроме того, конкурирующие продукты, такие как паевые инвестиционные фонды, частично освобождаются от нового сбора.

Это усилит давление на хедж-фонды в Китае, которые также сталкиваются со все более пристальным контролем со стороны регуляторов. Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) ранее в этом месяце заявила, что расследует 10 случаев предполагаемых нарушений в отрасли и видит "тенденцию к росту числа нарушений закона".

Дай Мин, фондовый менеджер в Hengsheng Asset Management Co. в Шанхае, полагает, что изменения могут быть попыткой ликвидировать небольшие фонды за счет увеличения их издержек. "На рынке сейчас много хедж-фондов, даже после того, как 10 тыс. из них уйдут, еще 10 тыс. останутся", - сказал он.

Финансовые учреждения все еще ждут подробностей о новом налоге. Министерство финансов внесло некоторую ясность 25 декабря. При расчете налогооблагаемого дохода от торговли облигациями и акциями менеджеры могут использовать либо фактическую цену покупки ценных бумаг, либо их стоимость в последний торговый день 2017 г., следует из документа на сайте министерства. Это снижает потенциал для волны продаж от людей, сбрасывающих прибыльные активы, чтобы избежать налогов, перед тем как выкупить ценные бумаги в 2018 г., говорится в аналитической записке TF Securities Co.

Неопределенность сохранилась даже после заявления Минфина, говорится в докладе China International Capital Corp., которая ожидает, что власти предоставят дополнительную информацию после вступления налога в силу.

В ноябре СМИ, аналитики и экономисты обсуждали, что меры, принятые после XIX съезда Компартии, направленные на делеверидж и борьбу со злоупотреблениями в банковском кредитном "пузыре" Китая, показались эффективными, обозначив новую эру регулирования теневого банкинга Китая объемом $15 трлн и сферы управления активами.

В частности, власти обратили внимание на продукты управления капиталом (WMP). "Гарантированный доход" и "пулы капитала" превратили сектор объемом $4 трлн в схему Понци с использованием заемных средств. Тогда некоторые шутили, что в "радикальном и шокирующем" уходе от нормы финансовые учреждения должны будут предлагать доходность на основе риска и доходов от базовых активов. Выплаты гарантированного дохода с новыми средствами от вкладчиков разрешены не будут.

Комментаторы описывали это как "новую эру регулирования", которая привела бы к ужесточению управления рисками и более медленному, но более качественному росту в китайской экономике. Дата реализации новых правил намечена на конец июня 2019 г.