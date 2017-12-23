Генассамблея ООН призвала Трампа отменить решение по Иерусалиму

Страны-участницы Генеральной Ассамблеи ООН в четверг, 21 декабря, подавляющим большинством голосов приняли резолюцию, призывающую США пересмотреть решение о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля. В поддержку проекта резолюции, вынесенного на кризисное заседание Генассамблеи представителями Йемена и Турции, проголосовали 128 государств, в том числе Германия, 9 стран были против и еще 35 - воздержались.

Принятый на Генассамблее ООН документ осуждает решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и объявляет решения по статусу Иерусалима юридически недействительными.

В отличие от резолюций, принятых Советом Безопасности ООН, резолюции Генассамблеи ООН имеют рекомендательный, а не юридически обязывающий характер. Попытка провести аналогичную резолюцию через Совбез ООН успехом не увенчалась, поскольку США наложили на нее вето. Все остальные 14 стран-членов Совета Безопасности высказались в поддержку этого документа.

Угроза лишения финансовой помощи

США всячески пытались воспрепятствовать принятию резолюции по Иерусалиму на заседании Генассамблеи ООН. Трамп, в частности, пригрозил лишить государства, которые поддержат этот документ, финансовой помощи. Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что США "вправе требовать большего за свои инвестиции". Она предупредила, что США не откажутся от переноса своего посольства Иерусалим. Никакие постановления ООН здесь не помогут, подчеркнула Хейли.

Со своей стороны премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ООН "домом лжи". Между тем представитель президента Палестинской национальной автономии Махимуда Аббаса Набиль Абу Рудейне приветствовал резолюцию, принятую Генассамблеей ООН. "Это решение в очередной раз показывает, что мировое сообщество поддерживает права палестинцев. Мы будем продолжать наши усилия в рамках международных форумов до тех пор, пока не положим конец оккупации и не создадим палестинское государство со столицей в Иерусалиме", - заявил Абу Рудейне.