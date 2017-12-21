Финансовые новости
- |
- 21.12.17
- |
- 09:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Трамп грозит урезать финасирование противникам решения по Иерусалиму
08:47 21.12.2017 |
Президент США Дональд Трамп пригрозил лишить финансовой помощи страны, которые поддержат резолюцию ООН, осуждающую признание Иерусалима в качестве столицы Израиля.
"Они берут у нас сотни миллионов и даже миллиарды долларов и голосуют против нас", - заявил Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.
"Ну и пусть голосуют. Мы на этом сильно сэкономим. Нам все равно", - добавил Трамп.
Трамп сделал это заявление накануне заседания Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции, осуждающей признание Иерусалима в качестве столицы Израиля.
В проекте резолюции не упоминаются США, но говорится, что все решения по Иерусалиму должны быть отменены.
Ранее постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что президент Трамп попросил ее докладывать ему о том, кто проголосует против США в четверг.
"Президент будет наблюдать за этим голосованием с особым внимание и попросил меня сообщать ему о тех странах, которые проголосуют против нас. Мы будет отмечать каждый такой случай", - говорится в заявлении Хейли.
Палестинский министр иностранных дел Риад Малики и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обвинили США в запугивании.
"Мы видим, что Соединенные Штаты, которые остались в одиночестве, теперь прибегают к угрозам. Ни одна страна с чувством собственного достоинства не может уступить такому давлению", - заявил Мевлют Чавушоглу на совместной с Малики пресс-конференции в Анкаре перед отъездом в Нью-Йорк.
Статус Иерусалима является центральной проблемой в израильско-палестинском конфликте.
Израиль оккупировал восточную часть города, управлявшуюся Иорданией, в 1967 году в ходе Шестидневной войны и считает весь город своей столицей.
Палестинцы требуют передачи им восточной части Иерусалима в качестве столицы своего будущего государства, а его будущий статус должен стать предметом мирных переговоров.
Суверенитет Израиля над Иерусалимом никогда не был признан международным правом, и все страны, имеющие дипломатические отношения с Израилем, держат свои посольства в Тель-Авиве.
Однако президент Трамп, призав Иерусалим столицей Израиля, отдал приказ государственному департаменту приступить к работе по переводу посольства США в Иерусалим.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Крыса в очках: Что известно о российском шпионе Ежове из Кабмина
ТОП-НОВОСТИ
|Высокий Суд Англии выдал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова на сумму более 2,5 млрд долл США
|Экспортеры перестали придерживать продажу свободной части валютной выручки
|Украина с февраля станет участником конвенции Пан-Евро-Мед, которая увеличит экспорт в ЕС
|Порошенко заявил, что будет способствовать укреплению украинской группировки на Донбассе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дуда подписал противоречивые законы, из-за которых Польше грозят санкции ЕС
|Трамп грозит урезать финасирование противникам решения по Иерусалиму
|Конгресс США одобрил налоговую реформу
|Американская администрация одобрила поставки стрелкового оружия Украине
|Минфин США внес в санкционный список Рамзана Кадырова и еще 4 россиян
|Почему президент Додон против новых членов Кабмина Молдавии
Это интересно
|Представлены смартфоны Samsung Galaxy A8 и Galaxy A8+
|Швеция оплатит домовладельцам станции для подзарядки электромобилей
|Картельное ведомство ФРГ подозревает Facebook в злоупотреблении сбором данных
|Virgin Hyperloop One поставила новый рекорд — 386 км/ч
|Zanco Tiny T1: самый маленький в мире сотовый телефон
|Huawei представила 5,65-дюймовый смартфон Enjoy 7S с 2K-экраном за $226
|Сеул обвинил КНДР во взломе криптовалютной биржи Bithumb