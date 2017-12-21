Трамп грозит урезать финасирование противникам решения по Иерусалиму

Президент США Дональд Трамп пригрозил лишить финансовой помощи страны, которые поддержат резолюцию ООН, осуждающую признание Иерусалима в качестве столицы Израиля.

"Они берут у нас сотни миллионов и даже миллиарды долларов и голосуют против нас", - заявил Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

"Ну и пусть голосуют. Мы на этом сильно сэкономим. Нам все равно", - добавил Трамп.

Трамп сделал это заявление накануне заседания Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции, осуждающей признание Иерусалима в качестве столицы Израиля.

В проекте резолюции не упоминаются США, но говорится, что все решения по Иерусалиму должны быть отменены.

Ранее постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что президент Трамп попросил ее докладывать ему о том, кто проголосует против США в четверг.

"Президент будет наблюдать за этим голосованием с особым внимание и попросил меня сообщать ему о тех странах, которые проголосуют против нас. Мы будет отмечать каждый такой случай", - говорится в заявлении Хейли.

Палестинский министр иностранных дел Риад Малики и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обвинили США в запугивании.

"Мы видим, что Соединенные Штаты, которые остались в одиночестве, теперь прибегают к угрозам. Ни одна страна с чувством собственного достоинства не может уступить такому давлению", - заявил Мевлют Чавушоглу на совместной с Малики пресс-конференции в Анкаре перед отъездом в Нью-Йорк.

Статус Иерусалима является центральной проблемой в израильско-палестинском конфликте.

Израиль оккупировал восточную часть города, управлявшуюся Иорданией, в 1967 году в ходе Шестидневной войны и считает весь город своей столицей.

Палестинцы требуют передачи им восточной части Иерусалима в качестве столицы своего будущего государства, а его будущий статус должен стать предметом мирных переговоров.

Суверенитет Израиля над Иерусалимом никогда не был признан международным правом, и все страны, имеющие дипломатические отношения с Израилем, держат свои посольства в Тель-Авиве.

Однако президент Трамп, призав Иерусалим столицей Израиля, отдал приказ государственному департаменту приступить к работе по переводу посольства США в Иерусалим.