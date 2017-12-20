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НАТО решила углублять отношения с Китаем
18:19 19.12.2017 |
НАТО намерена укреплять и углублять отношения с КНР. "Китай - государство с растущим военным и экономическим потенциалом, поэтому Альянсу важно иметь отношения с ним", - заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на встрече в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во вторник, 19 декабря.
Одновременно Столтенберг отметил, что Юго-Восточная Азия не является зоной ответственности НАТО. "Мы - региональный союз", - заявил он, добавив, что задача НАТО состоит в коллективной защите Европы и ее союзников. Макрон в свою очередь пообещал, что Франция во время его президентства останется надежным членом Альянса. При этом Париж оставляет за собой право во всем мире действовать в военной сфере независимо от НАТО.
Макрон: Асад - враг миллионов сирийцев
Макрон отверг обвинения сирийского президента Башара Асада в том, что Франция, вмешавшись в гражданскую войну в Сирии, способствует терроризму. По его словам, Франция борется в Сирии с террористической организацией "Исламское государство". Если кто-либо реально борется с ИГ и способен победить его, так это международная коалиция во главе с США, в которой участвует и Франция, сказал Макрон. По его словам, все остальные участники гражданской войны своим приоритетом видят борьбу против политической оппозиции, а не против террористов. Победы над ИГ возможно достичь к концу февраля 2018 года, считает президент Франции.
Эмманюэль Макрон также отметил, что у миллионов сирийцев, вынужденных бежать из страны и жить в "Иордании, Ливане, Турции, странах Европы, Канаде и США, есть враг, имя которого - Башар Асад".
Говоря о перспективах мирного урегулирования в Сирии, президент Франции заявил, что оно невозможно без привлечения всех участников конфликта, в том числе Асада. "Не думаю, что мы можем построить устойчивый мир и достигнуть политического решения без Сирии и без сирийцев ", - сказал Макрон. Он критично отозвался об организованных Россией, Турцией и Ираном переговорах по Сирии в Астане и Сочи, которые, по его мнению, "обречены на провал", поскольку в них не участвуют оппоненты Асада, и эти переговоры являются "попыткой навязать решение сирийцам".
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