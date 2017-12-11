МВФ: Китаю необходима финансовая стабильность

Китай должен в первую очередь уделять внимание финансовой стабильности, а не целевому уровню развития, поскольку стремление к достижению региональных целей роста и оказание помощи, чтобы избежать потерь рабочих мест, привели к росту задолженности, сообщил Международный валютный фонд (МВФ), передает Reuters.

Отметив отсутствие координации и неадекватный анализ системных рисков в своем докладе, МВФ также рекомендовал китайской стороне создать подкомитет по финансовой стабильности, который может состоять из центрального банка и трех финансовых регулирующих органов, а также увеличить количество персонала в банковском надзорном органе.

Со времени последней оценки МВФ устойчивости китайского финансового сектора к потрясениям в 2011 г. остались две проблемы: рост кредитования, который по-прежнему высок, а также расширение продуктов управления капиталом (WMP), сказал Ратна Сахай, заместитель директора департамента валютного и рынка капитала МВФ.

"Риски серьезные, - сказал Сахай журналистам во время онлайн-брифинга. - Признавая это, власти действительно осознают риски, и они активно работают над тем, чтобы сдерживать эти риски".

В докладе МВФ говорится, что хотя Китай предпринимает шаги по устранению своих долговых рисков, попытка справиться с ростом долговой нагрузки потребует перестать отвлекаться на прогнозы по росту ВВП, которые и побудили региональные власти установить высокие целевые показатели.

Но краткосрочная приоритизация социальной стабильности, по-видимому, зависит от роста кредитования для поддержания финансирования компаний, даже если они не являются жизнеспособными, говорится в документах МВФ.

Очевидные основные цели предотвращения серьезного снижения количества рабочих мест и достижения целей регионального роста противоречат иным целям, таким как финансовая стабильность, отмечается в докладе.

"Регулирующие органы должны укрепить первенство финансовой стабильности над целями развития", - отметил фонд.

Отношение Китая к валовому внутреннему продукту (ВВП) очень велико по глобальным стандартам и соответствует высокой вероятности финансового бедствия, сказали аналитики МВФ, сославшись на оценку Банка международных расчетов.

МВФ специально предупредил, что быстрое развитие финансовых продуктов для инвесторов может представлять серьезные риски.