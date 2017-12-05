Китай отстаивает право считаться рыночной экономикой

Министерство коммерции КНР выразило протест против отказа США признавать статус рыночной экономики Китая и заявило, что не удовлетворено таким решением Вашингтона, сообщает телеканал CGTN.

На прошлой неделе США официально заявили Всемирной торговой организации (ВТО), что они выступают против предоставления Китаю статуса рыночной экономики.

Это решение Вашингтона, обнародованное в четверг, поддерживает позицию Европейского союза в споре с Китаем. Дело касается того, имеет ли ЕС право использовать "методологию страны-суррогата" при проведении антидемпинговых расследований в отношении Китая.

В соответствии с методологией страны-суррогата некоторые члены ВТО могут использовать издержки производства в третьей стране для расчета стоимости продукции из стран, включенных в список "нерыночных экономик". Эта практика позволяет легко устанавливать высокие тарифы на импорт продукции из таких стран в случае торговых споров.

Условия вступления Китая в ВТО в 2001 г. предусматривали автоматическое присвоение стране статуса рыночной экономики к 15-й годовщине присоединения к торговой организации. В связи с этим Пекин заявляет, что методология страны-суррогата должна была перестать использоваться в декабре 2016 г.

Между тем, США и ЕС утверждают, что активное вмешательство государства в экономику Китая, в том числе весьма распространенная практика предоставления субсидий, означает, что внутренние цены не определяются рынком.

Спор Китая и ЕС не имеет отношения к статусу рыночной экономики, и правила ВТО не имеют определяющих стандартов для статуса рыночной экономики, говорится в сообщении Министерства коммерции КНР.

США не обратили внимание на правила ВТО и смешали вопросы методологии страны-суррогата и статуса рыночной экономики, чтобы ввести общественность в заблуждение, заявило министерство.

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином растет, поскольку администрация президента США Дональда Трампа готовит несколько возможных крупных торговых мер, включая тарифы или квоты на импорт стали и алюминия, а также расследование случаев незаконного присвоения интеллектуальной собственности Китаем.