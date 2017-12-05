Финансовые новости
- |
- 05.12.17
- |
- 05:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Китай отстаивает право считаться рыночной экономикой
14:19 04.12.2017 |
Министерство коммерции КНР выразило протест против отказа США признавать статус рыночной экономики Китая и заявило, что не удовлетворено таким решением Вашингтона, сообщает телеканал CGTN.
На прошлой неделе США официально заявили Всемирной торговой организации (ВТО), что они выступают против предоставления Китаю статуса рыночной экономики.
Это решение Вашингтона, обнародованное в четверг, поддерживает позицию Европейского союза в споре с Китаем. Дело касается того, имеет ли ЕС право использовать "методологию страны-суррогата" при проведении антидемпинговых расследований в отношении Китая.
В соответствии с методологией страны-суррогата некоторые члены ВТО могут использовать издержки производства в третьей стране для расчета стоимости продукции из стран, включенных в список "нерыночных экономик". Эта практика позволяет легко устанавливать высокие тарифы на импорт продукции из таких стран в случае торговых споров.
Условия вступления Китая в ВТО в 2001 г. предусматривали автоматическое присвоение стране статуса рыночной экономики к 15-й годовщине присоединения к торговой организации. В связи с этим Пекин заявляет, что методология страны-суррогата должна была перестать использоваться в декабре 2016 г.
Между тем, США и ЕС утверждают, что активное вмешательство государства в экономику Китая, в том числе весьма распространенная практика предоставления субсидий, означает, что внутренние цены не определяются рынком.
Спор Китая и ЕС не имеет отношения к статусу рыночной экономики, и правила ВТО не имеют определяющих стандартов для статуса рыночной экономики, говорится в сообщении Министерства коммерции КНР.
США не обратили внимание на правила ВТО и смешали вопросы методологии страны-суррогата и статуса рыночной экономики, чтобы ввести общественность в заблуждение, заявило министерство.
Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином растет, поскольку администрация президента США Дональда Трампа готовит несколько возможных крупных торговых мер, включая тарифы или квоты на импорт стали и алюминия, а также расследование случаев незаконного присвоения интеллектуальной собственности Китаем.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Чужие игры: Почему оппозиционеры не верят Саакашвили и Рабиновичу
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар дорожал на межбанке 4 декабря на повышенном спросе со стороны иностранных инвесторов
|НБУ сократил с 40% до 0% объем обязательных резервов банков на корсчете на начало каждого дня
|В Кабмине поддержали предложение Порошенко повысить минималку
|Реванш Корнета: Кого еще из окружения Плотницкого бросят в подвал
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Еврогруппу возглавит представитель Португалии
|Убит бывший президент Йемена Али Абдалла Салех
|Прозрачный диктатор. Почему Путин решил стать 60-процентным президентом
|Китай отстаивает право считаться рыночной экономикой
|Тупик имени Путина. Почему Китаю не нужен российский газ
|Сенат США одобрил налоговую реформу, снижающую фискальную нагрузку на бизнес
Это интересно
|Lincoln переименовал кроссовер MKX в Nautilus
|Subaru представила пятиметровый восьмиместный кроссовер
|Samsung выдан патент на дактилоскопический сканер в области дисплея
|7 полезных привычек богатых и успешных людей
|Хакеры начали переключать внимание с банков на криптоиндустрию
|В компьютерах Apple нашли серьезную уязвимость
|Huawei рассказала об аналоге системы Face ID в iPhone X