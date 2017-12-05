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В Китае обнаружено гигантское месторождение нефти
08:33 04.12.2017 |
На северо-западе Китая обнаружено гигантское месторождение, запасы которого могут превысить миллиард тонн нефти. По мнению геологов, эта цифра может возрасти вдвое.
По данным компании PetroChina Xinjiang Oil Field, залежи найдены в Джунгарской впадине у озера Маху в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. К настоящему времени разведанные запасы месторождения составляют около 1,24 млрд т, из которых 520 млн т считаются доказанными. Кроме того, здесь может быть обнаружено еще около миллиарда тонн сырой нефти, заявил геолог компании PetroChina Тан Юн.
«Это достаточно крупное конгломератное месторождение [нефти] по сравнению с другими аналогичными месторождениями мира», - отмечает информагентство. Геологоразведка в Джунгарской впадине ведется на протяжении 10 лет.
Как сообщал enkorr, в конце ноябре первый приток нефти получен на гигантском месторождении Libra в Бразилии, которое может содержать до 1,5 млрд барр. нефти.
В начале октября норвежская Statoil заявила об обнаружении крупного месторождения углеводородов в Северном море у берегов Шотландии. По предварительным оценкам запасы месторождения могут составлять до 130 млн барр. «черного золота».
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