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Китай ужесточит надзор за иностранными сделками
16:17 28.11.2017 |
Государственный планировщик Китая опубликовал рекомендации по мониторингу зарубежной деятельности китайских фирм и частных лиц в целях предотвращения налогового мошенничества, отмывания денег, незаконного финансирования деятельности, наносящей ущерб репутации страны, передает Reuters.
В заявлении на своем веб-сайте Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) предупредила, что правительство будет регистрировать и указывать случаи нарушения законов и правил в Китае или за рубежом, а правонарушители будут наказаны.
Этот план является частью усилий по регулированию зарубежных инвестиций и предпринимательской деятельности фирм, поскольку влияние Китая в мировой экономике растет, особенно в рамках инициативы "Один пояс - один путь".
В дополнение к незаконной деятельности в положениях будут указаны конкретные действия, которые "нарушают международные конвенции и резолюции Организации Объединенных Наций (ООН) или которые нарушают внешнеэкономическое сотрудничество, отрицательно влияют на инициативу "Один пояс - один путь" или наносят ущерб репутации Китая".
В руководящих принципах также основное внимание уделяется мониторингу трансграничных потоков капитала, подчеркивая то, что зарубежные сделки должны быть разумными, а раскрытие информации будет точным.
В прошлом году Китай усилил меры по борьбе с оттоком капитала, после того как его валютные резервы сократились почти на $1 трлн, а власти защитили юань от обесценения.
Компании или отдельные лица, нарушающие правила, будут наказываться различными способами. Власти могут отклонить их заявки на зарубежные инвестиции и покупки иностранной валюты и ограничить доступ к государственным субсидиям, говорится в заявлении НКРР.
Заявления о нарушениях можно будет подавать через интернет. Власти, ответственные за проверку заявок на создание банков или приобретение долей в финансовых фирмах, смогут ссылаться на записи до предоставления разрешения.
Эти рекомендации были совместно выпущены 28 правительственными ведомствами.
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