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Китай усиливает контроль за рынком онлайн-кредитования
16:43 22.11.2017 |
Китайский правительственный орган во вторник выпустил срочное уведомление для региональных властей, призвав их приостановить выдачу новых разрешений микрофинансовым кредитным организациям. Об этом сообщили Reuters источники, видевшие документ.
Небольшие микрофинансовые организации, работающие в первую очередь через интернет, уверенно расширяли деятельность в последний год, отчасти благодаря слабому регулированию.
Такие фирмы удовлетворяют спрос на кредиты со стороны физлиц, которым отказали китайские банки, обычно предпочитающие крупных корпоративных клиентов.
Суммы таких кредитов варьируются от нескольких сотен юаней до десятков тысяч, а от заемщиков обычно не требуют подтвердить наличие стабильного дохода или иметь хорошую кредитную историю.
Процентные ставки по таким небольшим займам могут превышать 35% в год. Некоторые заемщики также берут кредиты для рефинансирования займов, привлеченных у других кредиторов, что приводит к резкому росту их долгов.
Пекин начал ужесточать контроль над онлайн-рынком финансовых услуг в 2016 году, выпустив инструкции и правила для регулирования финансовой деятельности в интернете после череды скандалов, обвинений в мошенничестве и выявления уязвимостей в одноранговых компьютерных сетях (P2P).
Объем необеспеченных потребительских кредитов, выданных в Китае через онлайн-платформы, в 2016 году вырос более чем втрое - почти до $140 млрд, согласно свежему отчету международного исследовательского института Cambridge Centre for Alternative Finance.
Акции китайского онлайн-кредитора Qudian, входящие в индекс Nasdaq, во вторник упали почти на 20%, но затем восстановили часть потерь, снизившись на 3,8% к закрытию торгов.
Китайские акции пока не отреагировали на новые меры властей, завершив торги среды на положительной территории при поддержке финансового сектора.
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