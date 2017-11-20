Финансовые новости
- |
- 20.11.17
- |
- 19:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Китай ограничит риски в сфере управления активами
17:36 20.11.2017 |
Финансовые регуляторы Китая предложили ряд мер по ограничению рисков на рынке продуктов по управлению активами объемом в $15 трлн, сообщает Bloomberg.
Фондовые индексы отреагировали на это снижением. Гонконгский Hang Seng в понедельник опустился на 0,1%. Китайский Shanghai Composite упал на 1%.
Финансовые учреждения должны предлагать доходность, основываясь на чистой стоимости активов продуктов, которые они выпускают, следует из совместного заявления Народного банка Китая и других финансовых регуляторов, опубликованного в пятницу. К компаниям, не соблюдающим это правило, будут применяться такие меры, как дополнительные резервные требования.
Председатель КНР Си Цзиньпин и регуляторы пообещали сделать контроль над финансовыми рисками своей первоочередной задачей. Это обещание вновь прозвучало на съезде Коммунистической партии в прошлом месяце. С апреля регуляторы активизировали усилия по ограничению угрозы, которую представляет для экономического роста чрезмерный леверидж в финансовой системе.
"Как минимум этот шаг подтверждает четкие сигналы, посланные на XIX съезде партии, о том, что сокращение доли заемного капитала в финансовой отрасли за счет ужесточения регулирования является приоритетом политики и будет активизироваться", - отмечает Яо Вэй, главный экономист по Китаю в Societe Generale SA.
Проект правил был опубликован для общественных консультаций, и фирмам будет предоставлен период до 30 июня 2019 г. для их соблюдения.
Новые правила будут применяться к выпускаемым банками продуктам по управлению активами на 29 трлн юаней ($4,4 трлн), трастовым продуктам на 17,5 трлн юаней, а также к планам управления активами, продаваемым страховщиками, управляющими фондами и брокерами. Правила требуют от финучреждений предусматривать резервы в связи с возможными рисками, эквивалентные 10% комиссии за управление активами.
Эти правила касаются всех видов продуктов по управлению активами, которые находятся в ведении различных регулирующих органов, что свидетельствует об улучшении координации после создания национального комитета по финансовой стабильности и развитию, считает старший экономист Standard Chartered Bank Ltd. в Шанхае Ли Вэй.
"Ключевым моментом является предотвращение рисков путем отмены гарантированных платежей с четкими требованиями и определением", - сказал он.
В последние годы стоимость продуктов по управлению активами возросла, поскольку домохозяйства и компании искали более высокую доходность, чем могут предложить банковские депозиты. С другой стороны, банки создали забалансовые механизмы для предоставления таких предложений, а затем направляли средства более рискованным заемщикам, которые платят более высокие процентные ставки. В последнее время финансовые учреждения инвестировали в продукты друг друга, что может вызвать цепную реакцию в случае дефолта.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Меркель считает, что новые выборы в Германии предпочтительнее формированию правительства меньшинства
ТОП-НОВОСТИ
|Посол о заявлениях белорусского КГБ: Идет нагнетание обстановки
|Евгений Кравцов: Не могу сказать, что Укрзалізниця существует без привязки к Дубневичам
|Потребительские настроения украинцев в октябре улучшились, - GfK Ukraine
|Зимбабвийский вариант. Зачем Путину топить в ванне дипломата Барашкова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Меркель считает, что новые выборы в Германии предпочтительнее формированию правительства меньшинства
|Посол о заявлениях белорусского КГБ: Идет нагнетание обстановки
|Китай ограничит риски в сфере управления активами
|Британцы теряют 400 фунтов в год из-за Brexit
|В ЕС утвердили новую систему регистрации на границах Шенгена
|Зимбабвийский вариант. Зачем Путину топить в ванне дипломата Барашкова
Это интересно
|Кабмин предложил ввести регистрацию авто на еврономерах
|Принадлежавшую российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву картину да Винчи продали за рекордную цену
|Компания BMW планирует к 2020 году перевести все производство на возобновляемые источники энергии
|Бывший техдиректор Hyperloop придумал дороги, разгоняющие машины до 320 км/ч
|Firefox Quantum — самое крупное обновление браузера со времён первой версии, если верить Mozilla
|Fisker научит электрокары заряжаться за минуту
|Налоговиков подозревают в помощи российским мошенникам в создании криптовалютной пирамиды