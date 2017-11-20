Китай ограничит риски в сфере управления активами

Финансовые регуляторы Китая предложили ряд мер по ограничению рисков на рынке продуктов по управлению активами объемом в $15 трлн, сообщает Bloomberg.

Фондовые индексы отреагировали на это снижением. Гонконгский Hang Seng в понедельник опустился на 0,1%. Китайский Shanghai Composite упал на 1%.

Финансовые учреждения должны предлагать доходность, основываясь на чистой стоимости активов продуктов, которые они выпускают, следует из совместного заявления Народного банка Китая и других финансовых регуляторов, опубликованного в пятницу. К компаниям, не соблюдающим это правило, будут применяться такие меры, как дополнительные резервные требования.

Председатель КНР Си Цзиньпин и регуляторы пообещали сделать контроль над финансовыми рисками своей первоочередной задачей. Это обещание вновь прозвучало на съезде Коммунистической партии в прошлом месяце. С апреля регуляторы активизировали усилия по ограничению угрозы, которую представляет для экономического роста чрезмерный леверидж в финансовой системе.

"Как минимум этот шаг подтверждает четкие сигналы, посланные на XIX съезде партии, о том, что сокращение доли заемного капитала в финансовой отрасли за счет ужесточения регулирования является приоритетом политики и будет активизироваться", - отмечает Яо Вэй, главный экономист по Китаю в Societe Generale SA.

Проект правил был опубликован для общественных консультаций, и фирмам будет предоставлен период до 30 июня 2019 г. для их соблюдения.

Новые правила будут применяться к выпускаемым банками продуктам по управлению активами на 29 трлн юаней ($4,4 трлн), трастовым продуктам на 17,5 трлн юаней, а также к планам управления активами, продаваемым страховщиками, управляющими фондами и брокерами. Правила требуют от финучреждений предусматривать резервы в связи с возможными рисками, эквивалентные 10% комиссии за управление активами.

Эти правила касаются всех видов продуктов по управлению активами, которые находятся в ведении различных регулирующих органов, что свидетельствует об улучшении координации после создания национального комитета по финансовой стабильности и развитию, считает старший экономист Standard Chartered Bank Ltd. в Шанхае Ли Вэй.

"Ключевым моментом является предотвращение рисков путем отмены гарантированных платежей с четкими требованиями и определением", - сказал он.

В последние годы стоимость продуктов по управлению активами возросла, поскольку домохозяйства и компании искали более высокую доходность, чем могут предложить банковские депозиты. С другой стороны, банки создали забалансовые механизмы для предоставления таких предложений, а затем направляли средства более рискованным заемщикам, которые платят более высокие процентные ставки. В последнее время финансовые учреждения инвестировали в продукты друг друга, что может вызвать цепную реакцию в случае дефолта.