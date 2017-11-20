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США намерены закрыть представительство Организации освобождения Палестины в Вашингтоне
08:58 20.11.2017 |
Решение Госдепартамента США о закрытии в Вашингтоне представительства Организации освобождения Палестины (ООП) вызвало возмущение у палестинской стороны. Глава делегации Саеб Эрекат в субботу, 18 ноября, подтвердил получение письма, в котором Госдепартамент заявляет о невозможности дальнейшей работы представительства. В качестве причины названо стремление палестинцев привлечь Израиль к ответственности перед Международным уголовным судом из-за строительства еврейских поселений.
Эрекат заявил, что на решение Вашингтона повлияло израильское правительство, а также пригрозил разрывом всех контактов с администрацией Дональда Трампа, если представительство ООП действительно будет закрыто. Подобный шаг США может оказать негативное влияние на весь мирный процесс на Ближнем Востоке, заявил Эрекат в видеообращении. В подобном ключе высказался и представитель главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса.
Госдепартамент США, по словам одного из его сотрудников, должен регулярно выдавать новое разрешение на дальнейшую работу представительства ООП. Срок ныне действующего разрешения истекает в ноябре 2017 года, и ведомство не может его продлить. Это, по некоторым данным, связано с определенными условиями, которым палестинская сторона не соответствует. Источник в Госдепартаменте подчеркнул, что закрытие представительства ООП, работавшего с 1994 года, не означает разрыва отношений. При этом Дональд Трамп может и разрешить дальнейшую работу представительства, если в течение 90 дней убедится, что "палестинцы начали прямые и по существу переговоры с Израилем".
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