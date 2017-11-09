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Саудовская Аравия призвала своих подданных покинуть Ливан
20:32 09.11.2017 |
После того как ливанский премьер-министр Саад Харири заявил о своей отставке, Саудовская Аравия призвала сограждан "ввиду сложившейся обстановки" немедленно покинуть Ливан. Об этом сообщило в четверг, 9 ноября, государственное информационное агентство SPA со ссылкой на министерство иностранных дел в Эр-Рияде.
Харири неожиданно объявил об отставке 4 ноября, находясь в Саудовской Аравии, объяснив, что опасается за свою жизнь и якобы готовящегося на него покушения. Одновременно он обвинил Иран и действующую в Ливане под покровительством Тегерана шиитскую группировку "Хезболлах" в попытках спровоцировать беспорядки в ближневосточном регионе.
Президент Ливана Мишель Аун не принял отставку и предположил, что к этому решению Харири могла подтолкнуть Саудовская Аравия. В ливанских СМИ появились сообщения о том, что Эр-Рияд удерживает Саада Харири против его воли и что ливанский премьер, возможно, находится там под домашним арестом.
Политическая обстановка в Ливана сейчас нестабильна, напоминает агентство dpa. Многие опасаются, что в стране может вспыхнуть новый кровавый конфликт. В 1975 году в Ливане началась гражданская война, которая закончилась спустя 15 лет, в 1990 году.
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