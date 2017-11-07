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Золотые детки Китая: на Запад любой ценой
11:40 06.11.2017 |
Став второй экономикой мира, жители Поднебесной всеми способами пытаются соответствовать: Китай переживает бум изучения английского языка. Здесь разразилось настоящее английское цунами, и каждый, у кого хватает возможностей, пытается вскочить на эту волну. О том, на что идут китайские родители, чтобы дать отпрыскам лучшее, по их мнению, образование, рассказывает Татьяна Бухарова-Глэр.
Состоятельные китайские родители буквально с детского сада стараются воспитывать двуязычных детей. За последнее десятилетие в стране открылось множество международных британских и американских школ. Например, здесь работают филиалы лондонской Harrow или Oxford College. Мастодонты образования с мировыми именами делают все, чтобы удовлетворить запрос китайской публики на качественные знания и, конечно, статус.
Выбор именно международной школы в Поднебесной - серьезное решение, ведь обратного пути нет. Ребенок, получивший образование в американском или британском колледже, как правило, не может поступить в китайский университет из-за разницы в программах обучения и экзаменах. Это значит, что местные мамы и папы выбирают для своего чада путь на Запад уже в раннем возрасте. Пройдя путь "заграничного" образования, отпрыски становятся востребованными и более конкурентоспособными. Кроме того, европеизированные китайцы с хорошим английским и качественным образованием, как считается, найдут свое место в той же Европе и США... Главное - родители должны быть уверены, что осилят обучение в финансовом плане. Один год в частной школе, в зависимости от ее имени, стоит от $12 тыс. до $30 тыс.
Учатся дети по британской либо американской учебной программе. С 6 до 11 лет - младшая школа, с 11 до 16-ти - старшая. Все образование на английском языке с одной особенностью - в Китае обязательным к изучению будет и официальный государственный язык мандарин.
Затраты на обучение в американской международной школе из дорогого сегмента: академический год - $30 тыс., школьный автобус - $1-2 тыс. (зависит от удаленности дома от школы), питание - $1 тыс. Дополнительные занятия после уроков (спортивные или творческие) - еще $2-4 тыс. в год. Форма в данной конкретной школе свободная. Учебные пособия и канцтовары входят в стоимость. Итого образование одного ребенка в международной школе китайской семье может достигать $37 тыс. ежегодно.
Чтобы понять, много это или очень много, скажу, что средняя зарплата в Китае в 2016 г. составила $9 тыс. в год. Это грубая цифра, но, даже учитывая погрешность в расчетах, очевидно, что обучать детей в международных школах могут позволить себе только очень богатые люди.
Еще одна характерная черта - в Поднебесной растет популярность пансионов, или Boarding Schools. Китайские родители отправляют отпрысков в закрытые школы, в том числе в Великобританию и США. К тем же, кто не хочет посылать детей за тысячи миль, пансионы приходят сами, тем самым образуя на территории их родной республики маленькие "Англии" и "Америки".
Однако не все так гладко на пути к западному образованию. Даже если у родителей на счетах миллионы, но нет второго паспорта, помимо китайского, о частной международной школе можно забыть. У всех учеников здесь иностранное гражданство. Например, какой-нибудь европейской страны, Америки либо Гонконга. Достается китайцам второй паспорт по праву рождения, приобретения недвижимости или инвестиций в экономики третьих стран. То есть позволить себе его могут лишь весьма состоятельные люди.
Впрочем, Китай вышел на первое место в мире по числу миллиардеров. Рост и развитие заметны во многих сферах жизни Поднебесной. От производства до технологий и науки. Интерес к международному образованию, видимо, будет расти. Молодежь, устремившаяся в крупные города, а кто может, и за пределы своей страны, стремится получить лучшее, что несет в себе западная культура и наука. И если когда-то Китай у нас ассоциировался с дешевым барахлом, то новое его поколение удивляет своим прогрессом и экономическими успехами. Возможно, пройдет еще несколько лет, и еще неизвестно, кто у кого будет учиться.
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