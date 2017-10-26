Турецкий суд освободил немецкого правозащитника

Петер Штойдтнер

Немецкий правозащитник Петер Штойдтнер (Peter Steudtner) и семь его коллег будут освобождены по решению турецкого суда, принятому в среду, 25 октября. Вместе с ним на свободу выйдет шведский правозащитник иранского происхождения Али Гарави. "Ничего не мешает им покинуть Турцию", - заявил адвокат правозащитников Мурат Бодуроглу. По некоторым данным, оба готовы вылететь в Европу следующим рейсом - после того как заедут в СИЗО забрать свои вещи.

Накануне турецкая прокуратура подала ходатайство об освобождении из СИЗО Штойдтнера и других подсудимых, обвиняемых в терроризме. "Я заявляю о своей невиновности по всем пунктам обвинения и требую незамедлительного и безусловного освобождения", - заявил сам Штойдтнер в суде.

Петера Штойдтнера вместе с руководительницей турецкого отделения Amnesty International (AI) Идил Эсер и еще несколькими правозащитниками задержали 5 июля в Стамбуле во время семинара под названием "Цифровая безопасность и информационный менеджмент". Правозащитникам инкриминировали поддержку неназванной террористической организации. Всего по этому делу проходят 11 человек.

Задержание Штойдтнера резко осудила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Глава правительства ФРГ потребовала немедленного освобождения правозащитника, а посла Турции в ФРГ в связи с инцидентом вызвали в министерство иностранных дел в Берлине. Официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) назвал абсурдными обвинения и призвал Еврокомиссию пересмотреть вопрос о выплатах ЕС Турции.

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