Финансовые новости
- |
- 26.10.17
- |
- 09:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Турецкий суд освободил немецкого правозащитника
08:56 26.10.2017 |
Немецкий правозащитник Петер Штойдтнер (Peter Steudtner) и семь его коллег будут освобождены по решению турецкого суда, принятому в среду, 25 октября. Вместе с ним на свободу выйдет шведский правозащитник иранского происхождения Али Гарави. "Ничего не мешает им покинуть Турцию", - заявил адвокат правозащитников Мурат Бодуроглу. По некоторым данным, оба готовы вылететь в Европу следующим рейсом - после того как заедут в СИЗО забрать свои вещи.
Накануне турецкая прокуратура подала ходатайство об освобождении из СИЗО Штойдтнера и других подсудимых, обвиняемых в терроризме. "Я заявляю о своей невиновности по всем пунктам обвинения и требую незамедлительного и безусловного освобождения", - заявил сам Штойдтнер в суде.
Петера Штойдтнера вместе с руководительницей турецкого отделения Amnesty International (AI) Идил Эсер и еще несколькими правозащитниками задержали 5 июля в Стамбуле во время семинара под названием "Цифровая безопасность и информационный менеджмент". Правозащитникам инкриминировали поддержку неназванной террористической организации. Всего по этому делу проходят 11 человек.
Задержание Штойдтнера резко осудила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Глава правительства ФРГ потребовала немедленного освобождения правозащитника, а посла Турции в ФРГ в связи с инцидентом вызвали в министерство иностранных дел в Берлине. Официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) назвал абсурдными обвинения и призвал Еврокомиссию пересмотреть вопрос о выплатах ЕС Турции.
Статьи по теме:
19.07.2017 Берлин - Анкара: новая ступень эскалации
После ареста в Стамбуле гражданина ФРГ отношения Германии и Турции резко обострились. Министр иностранных дел ФРГ прервал отпуск, турецкого посла вызвали в немецкий МИД.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему НБУ невыгодно повышать учетную ставку
|Освобождение Умерова и Чийгоза. Турция как фактор освобождения Крыма
|Мосийчук пришел в себя после операции и сделал первое заявление
|Казначеи прогнозируют на завтра откат межбанка в рамки 26,65-26,70 грн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Турецкий суд освободил немецкого правозащитника
|Освобождение Умерова и Чийгоза. Турция как фактор освобождения Крыма
|Друзья Путина с 24 млрд долларов: главное в расследовании OCCRP
|Беспроигрышная лотерея Кремля: к чему приведет Москву шантаж Совета Европы
|В Венесуэле наметился раскол оппозиции
|В Вашингтоне разъяснили причину задержки с исполнением новых санкций против России
|The Bell рассказал о причине санкционных страхов «дальнего круга» Путина
Это интересно
|Sony представила автомобильный датчик изображений для съёмки ночью в свете луны
|Созданы наночастицы, уничтожающие теплом раковые клетки
|7 вопросов, чтобы узнать, успешны ли вы
|Самые тяжелые кризисы на рынке в истории
|Сотни британских туристов симулировали пищевое отравление в Испании
|Власти Лондона ввели дополнительный сбор для автомобилистов за токсичность
|Слишком много умеете? Вы отравляете атмосферу в коллективе