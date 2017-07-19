Берлин - Анкара: новая ступень эскалации

И без того натянутые отношения между Германией и Турцией продолжают ухудшаться. Причиной очередного витка эскалации стал арест в Стамбуле группы правозащитников, в том числе, немецкого гражданина Петера Штойдтнера (Peter Steudtner). Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) счел необходимым даже прервать свой отпуск.

Петер Штойдтнер - 45-летний фотограф из Берлина, проводящий в свободное время семинары по поведению в конфликтных ситуациях, был задержан турецкой полицией еще две недели назад. А во вторник, 18 июля, ему предъявили обвинение в поддержке вооруженной террористической группировки, выписали ордер на арест и поместили в следственный изолятор, в котором по турецким законам его могут содержать до пяти лет.

Правозащитники - террористы?

Эта тема была главной в вечерних выпусках новостей. Ведущая информационно-аналитической программы по второму каналу телевидения ФРГ Мариетта Сломка (Marietta Slomka) напомнила о том, что за год, прошедший после неудавшейся попытки государственного переворота, от правовой государственности в Турции не осталось и следа: увольнения, аресты, чистки, воинственная риторика президента и его министров, оскорбления партнеров по НАТО.

Многие в Германии надеялись, что после небесспорного конституционного референдума 16 апреля ситуация разрядится, что президент Реджеп Тайип Эрдоган угомонится, но такие надежды, констатировала Сломка, увы, оказались тщетными. И свидетельство тому - арест Петера Штойдтнера и группы правозащитников из международной организации Amnesty International (AI), с которыми он проводил антистрессовый семинар в Стамбуле.

Четверых из 10 задержанных отпустили до суда под залог, взяв подписку о невыезде, но немца, его коллегу из Швеции Али Гарави, руководительницу турецкой секции AI Идиль Эсер и еще троих слушателей семинара оставили под стражей. Дежурный судья решил, что эти "подозреваемые в пособничестве террористам" могут сбежать. Какой именно террористической группировке они, якобы, пособничают, турецкие власти не уточнили.

Протесты коллег...

В Amnesty International арест коллег расценили как политическую охоту на ведьм. Эксперт AI по Турции Эндрю Гарднер считает, что Анкара тем самым запускает пробный шар. Если, мол, правительству арест правозащитников сойдет с рук, то уже никто не решится его критиковать и требовать привлечь к ответственности за нарушения прав человека.

С резким осуждением действий турецких властей выступили и другие правозащитные организации, в частности, Human Rights Watch (HRW). "Все это не имеет ничего общего с правосудием, - говорится в заявлении HRW, - это всего лишь предлог для пресечения правозащитной деятельности в Турции".

... и немецких политиков

Одним из первых политических деятелей ФРГ, прокомментировавшим арест правозащитников Турции, стал кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии на предстоящих 24 сентября выборах Мартин Шульц (Martin Schulz).

"Произвол при арестах, как это было и в случае с очевидно невиновным Петером Штойдтнером, или запрет на посещение немецкими парламентариями военнослужащих бундесвера на авиабазе НАТО "Конья", - заявил он, - это такие провокации, в ответ на которые глава правительства не может долго молчать". Это был явный камень в огород канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel), которая старается избегать резких заявлений, чтобы дополнительно не отягощать отношения с турецким президентом. Но скоро - выборы, и обтекаемые фразы были бы в этот раз неуместны.

Если запрет на посещение базы "Конья" на прошлой неделе Меркель назвала всего лишь "досадным, крайне досадным", то арест Петера Штойдтнера она прокомментировала оперативно и более резко. "Мы твердо уверены, что эти аресты абсолютно необоснованные, немецкое правительство их осуждает и выражает свою солидарность с арестованными", - заявила Меркель и пообещала сделать для освобождения Петера Штойдтнера все возможное и на всех уровнях.

МИД уполномочен заявить

Прервавший свой отпуск министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль в среду, 19 июля, распорядился вызвать в МИД турецкого посла, чтобы, как говорится в сообщении немецкой дипломатической пресс-службы, "немедленно" и "недвусмысленно" передать правительству Турции "возмущение и непонимание немецкого правительства", а также его требование "немедленно освободить Петера Штойдтнера".

Послу было заявлено, что арест берлинца и других активистов-правозащитников "не доступен для понимания" и "неприемлем". Всякие обвинения в их связях с террористическими организациями МИД ФРГ считает "явно притянутыми за уши".

Более жесткого подхода к Анкаре требуют и представители других парламентских партий. Так, сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Джем Оздемир (Cem Özdemir) называет нынешнее положение дел "нетерпимым". Кто будет следующим после произвольных арестов журналистов и правозащитников, спрашивает он. Коммерсанты, туристы?

То, что граждане ФРГ могут оказаться в Турции фактически на положении заложников, считает и Севим Дагделен (Sevim Dagdelen) из парламентской фракции Левой партии. Она требует от МИД ФРГ внести Турцию в список стран, в которые немцам ездить опасно.

Туристы - заложники?

Петер Штойдтнер - не единственный немец, оказавшийся в Турции за решеткой. По сведениям правительства ФРГ, после прошлогодней попытки государственного переворота в этой стране были арестованы 22 гражданина Германии, 13 из которых затем были отпущены на свободу.

Самый известный из тех, кто остается в тюрьме, причем, в одиночной камере - это 43-летний корреспондент газеты Welt Дениз Юджел (Deniz Yücel), имеющий наряду с немецким и турецкий паспорт. Его обвиняют в "террористической пропаганде" и "подстрекательстве населения".

Немецкое гражданство также и у 33-летней Месале Толу (Mesale Tolu), работавшей ранее журналистом и переводчиком в левом информационном агентстве Etha, закрытом правительственным декретом. Бойцы турецкого спецназа штурмовали ее квартиру 30 апреля. Ей предъявлено еще более суровое обвинение, чем Денизу Юджелу: не только "террористическая пропаганда", но и "членство в террористической организации".